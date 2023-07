Audio fuité…Un ministre conseiller s’en prend à Macky

Parce que Macky Sall ne l’a pas reçu en audience, Abdoul Aziz Diop en veut terriblement au chef de l’Etat. Dans un audio Whatsapp de 23 mn, le conseiller spécial à la présidence de la république a sorti la sulfateuse contre le Président Sall. La charge est lourde.

« Macky Sall bayil pexe (arrête tes combines et mimacs. Refuse que Farba Ngom te manipules plus. Il ne connait rien du Coran , c’est un ignare et il ne peut pas réciter trois sourates du Coran », a-t-il martelé.

Il rembobine : « à cause de Farba Ngom, tu as eu une ta première guerre au mois de mars 2021 et ta deuxième guerre au mois de juin 2023. Tu as en face de toi l’opposant le plus minable qu’est Ousmane Sonko. Tu n’oses même pas arrêter Ousmane Sonko. »

« Si ta femme et ton fils te manipulent, refuse. Ton règne est fini et Dieu n’aime pas les manipulateurs », a-t-il asséné.

Il ne digère pas que sa déclaration de candidature à la candidature de BBY soit infantilisée. « Tu m’as donné la parole le 5 juillet 2023 et je t’ai dit que je suis candidat à la candidature de BBY pour la Présidentielle. J’ai justifié pourquoi je suis candidat. Ce qui fait gagner une Présidentielle, ce n’est pas un cursus ni un parcours. J’ai fait 12 ans d’opposition, 12 ans de pouvoir, je connais les rouages de la Présidence comme je me connais moi-même, c’est mon expérience que je veux mettre au service de mon pays », a-t-il souligné comme pour justifier sa candidature.

« Macky Sall, do ma gueune demine. Li gueune ci mane lala diokh ci mane (Tu n’es pas mieux que moi). J’ai été ton conseiller spécial pendant 12 ans, je t’ai tout donné, je vous ai donné tout de moi-même, et je vous ai donné de l’or par l’écrit, la parole, par la marche, mais en retour tu m’as donné le peu que vous aviez », ressasse-t-il. « Je t’ai défendu urbi et orbi contre tes détracteurs, j’ai réplique à Jean Louis Corréa, aux 49 professeurs du Pastef… »

« Il faut mettre tout le monde sur un pied au moment de quitter le pouvoir. « Après la réunion du SEN de l’APR, tu m’avais promis de me recevoir, mais tu ne l’a pas fait. Pourtant, tu reçois d’autres. Mais, « Nopalma nak », car tu dois soutenir ma candidature. Et si tu veux la paix, reçois-moi en audience. »

« Je te demande de te méfier de Farba Ngom. C’est un ignare, un inculte, un analphabète, ‘’bo koul ci jam yi yallah gueureum’’, peste-t-il.

