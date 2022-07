Amadou Ba joue son destin aux Parcelles : gagner ou périr

Placé 2ème de la liste proportionnelle de Benno Bokk Yaakaar derrière Mimi Touré, l’ancien ministre Amadou Ba a préféré battre campagne à Dakar pour maximiser les chances de Benno de gagner à Dakar. Comme dit l’adage, « qui gagne les Parcelles, gagne Dakar », Amadou Ba a la lourde charge de mener Benno vers la victoire en battant le redoutable Barthélémy qui est le favori d’après certains sondages. Avec ce challenge, l’ancien ministre joue son va-tout : gagner les Parcelles Assainies de Dakar et continuer son ascension au sein de la mouvance présidentielle…ou périr en cas d’échec…

Amadou Ba s’est fait un pari. Il doit tout faire pour faire essuyer la défaite à Yewwi Askan Wi dans le département de Dakar. Amadou Ba est en train de jeter toutes ses forces dans cette bataille pour faire tomber Dakar dans l’escarcelle de Benno Bokk Yaakaar. Il doit se défaire donc de Barthélémy Dias. Ce dernier agit, comme si Dakar était devenu son « titre foncier ». Barthélémy Dias jubile dans les rues, comme si rien de pire ne pouvait lui arriver dans la capitale. Une attitude qui frise l’insolence aux yeux de certains responsables de Benno Bokk Yaakaar de Dakar, prêts à tout faire pour lui faire mordre la poussière.

Amadou Ba ne veut rien négliger pour l’instant. C’est pourquoi, il a décidé de ne pas suivre la tête de liste de sa coalition dans ses tournées nationales, préférant se concentrer de toutes ses forces pour la bataille de Dakar. Amadou Ba sait bien l’importance qu’accorde le Chef de l’Etat à Dakar qu’il veut que ses troupes gagnent. Cela fait désordre, si le Président de la République doit gouverner alors que Dakar lui tourne le dos.

Amadou Ba sait qu’il peut jouer un rôle décisif pour aider la mouvance présidentielle à reconquérir Dakar. Il est le principal responsable de Benno Bokk Yaakaar aux Parcelles assainies, son fief électoral. Les Parcelles assainies sont un bassin électoral dans le département de Dakar. On a longtemps dit que « qui gagne les Parcelles assainies, gagne Dakar ». Amadou Ba tient donc à secouer le cocotier, en commençant d’abord par conquérir les Parcelles assainies.

L’opération n’est pas si risquée pour lui. Aux Parcelles assainies, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances sait qu’il jouit de notoriété, notamment à travers ses actions sur le terrain. Les populations lui vouent respect et admiration, tant il s’est toujours montré à leurs côtés. Amadou Ba s’est beaucoup investi aux Parcelles durant cette campagne, avant de battre campagne dans d’autres coins et recoins de Dakar.

Amadou Ba sait bien qu’il joue un rôle essentiel dans le dispositif présidentiel en ce moment. Il est appelé à jouer un rôle essentiel au sein de la mouvance présidentielle dans les prochains mois. Pour cela, il ne lui faut pas griller toutes ses cartes Il sait qu’il doit tout faire pour continuer à bénéficier de la confiance du Président de la République Macky Sall. C’est tout son avenir politique qui est en train de se jouer en ce moment.

Une victoire de Benno Bokk Yaakaar à Dakar, et c’est la voie de l’ascension pour lui. Amadou Ba l’a compris, et il a déployé tous les moyens pour offrir à sa coalition une victoire éclatante à Dakar. Il a donné à tout le monde rendez-vous au soir du 31 juillet. Il sait qu’il n’a pas droit à l’erreur après avoir lancé toutes ses forces dans le combat pour Dakar. Pour lui, seule la victoire de Benno Bokk Yaakaar compte, et il veut arracher Dakar des mains de Barthélémy Dias, et montrer que la victoire de ce dernier lors des dernières élections locales, n’était qu’un simple « accident ».

