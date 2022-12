Amadou Ba participe à une table-ronde avec des investisseurs au Niger

Le Premier Ministre, Amadou Bâ, a pris part hier 5 décembre 2022, au nom du Chef de l’Etat Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine, à la table-ronde des investisseurs et des partenaires au développement du Niger. Cet évènement offre l’opportunité aux autorités nigériennes, de présenter à leurs partenaires au développement et au secteur privé international, les projets et programmes inscrits dans son plan quinquennal de développement économique et social (PDES 2022-2026).

Le PDES 2022-2026 vise à repositionner le Niger sur le sentier de croissance robuste et vertueuse. Il est aligné sur le Programme de Renaissance Acte III du Président Mohamed Bazoum, qui vise à faire du Niger, en 2035, « un pays uni, démocratique et moderne, paisible, prospère et fier de ses valeurs culturelles, sous-tendu par un développement durable, éthique, équitable et équilibré, dans une Afrique unie et solidaire ».

Le Premier Ministre a apporté le soutien fraternel et amical du Sénégal, dans l’esprit des excellentes relations entre nos deux pays, mais aussi de toute l’Afrique, qui, dans un élan unitaire et avec le soutien de ses partenaires, entend relever les défis de développement auxquels elle fait face.

Le Président Macky Sall, co-initiateur du Sommet sur le Financement des économies africaines tenu à Paris au mois de mai 2021, invite le monde des affaires, à ne pas tomber dans le piège du prisme déformateur d’une Afrique des guerres, des crises multiformes et des maladies.

C’est pourquoi le Premier Ministre a exhorté les partenaires au développement, à rester mobilisés aux côtés du Niger, en lui procurant, aux meilleures conditions, le financement recherché pour accompagner les mutations structurelles de l’économie, dans l’œuvre de développement du capital humain, d’inclusion et de solidarité, mais aussi en matière de consolidation de la gouvernance, de la paix et de la sécurité.

Rappelant aussi l’engagement du Président Macky Sall en faveur d’une perception plus juste du risque investisseur en Afrique, le Premier ministre a invité le secteur privé à saisir les nombreuses opportunités d’investissement au Niger.

Au final, le Niger aura fait une belle moisson, car sur les 6 742 milliards FCfa recherché, en appui à ses efforts de mobilisation des ressources internes pour 8 757 milliards FCfa, les partenaires techniques et financiers lui ont accordé un montant de 14 400 milliards FCfa.

