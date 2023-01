Amadou Baal du mouvement «Macky Tan» à Touba pour sensibiliser les jeunes

Le président du mouvement Macky Tan qui signifie Macky Rek en poular s’inscrit en droite ligne dans la politique du président Macky Sall et se veut comme ambition de faire la politique autrement.

A Touba pour échanger avec la jeunesse Mamadou Baal demande au président Macky Sall d’organiser les Assises Nationales à partir de Touba pour expliquer réellement les ambitions et les réalisations faites dans le pays.

A ses yeux, la capitale du mouridisme est un bel exemple de développement pour le Sénégal.

Projet de développement du Sénégal.

Et Amadou Baal de peindre en blanc le bilan de son Excellence Macky Sall qui a beaucoup fait pour le Sénégal.

Su le débat du troisième mandat, le responsable politique, en bon militant et respectueux des directives de son parti, se range du côté du président et s’engage à s’aligner à sa décision.

Le Mouvement Macky Tan a aussi pour mission de sillonner le pays pour prêcher la bonne information basée sur le projet de société du président qui a beaucoup réalisé au Sénégal et investi dans la capitale du mouridisme et lancé un appel aux nombreux acteurs politiques engagés sur le terrain de Touba de transmettre à bon port les moyens destinés surtout aux jeunes et de communiquer aussi sur les infrastructures réalisées à Touba.

Face à la montée en puissance du leader du Pastef, Amadou Baal d’inviter la jeunesse à une meilleure prise de conscience car Ousmane Sonko n’a rien fait en terme de réalisation et passe tout son temps à engager la jeunesse dans des combats politiques insensés.

Selon lui l’avenir de ce pays c’est sur le terrain et non sur les réseaux sociaux car se ne sont que de la manipulation et des détails qu’Ousmane Sonko sert à la jeunesse.

En prélude des prochaines élections présidentielles, Amadou Baal pense que lui et son mouvement feront le tour du pays pour sensibiliser cette jeunesse manipulée et à qui on sert un discours teinté de mensonge et de contre vérités.

A noter que plusieurs responsables de jeunes et de femmes mais aussi d’associations de développement ont assisté à la rencontre dans la salle du théâtre de verdure de Mbacké remplie comme un œuf.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru