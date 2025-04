Amadou Gueye : «La proposition de loi du député Amadou Ba est une attaque contre les FDS»

La proposition de loi du député Amadou Ba est une attaque contre les FDS

Par Amadou Gueye, Président de l’UNIS

Cette loi est une volonté de changer l’histoire : Réussir à ce que les pages de la vérité historique et judiciaire présentent les FDS comme les criminels qui ont abattu les sénégalais qui luttaient pour leur pays. Le nouveau régime veut une nouvelle narration des événements passés sans assumer sa part de fautes. Ils tiennent à se donner le rôle de victimes et héros et non d’adversaires du régime précédent, chacun avec ses actions et responsabilités. Cette perspective de responsabilité partagée leur imputerait des fautes et les rendrait moins blancs que blancs, pas si héroïques, coupables aussi de crimes et horreurs.

Cette loi est une volonté de protéger Ousmane Sonko : L’absoudre de toute responsabilité pénale et civile. Cette loi est une opération chirurgicale qui place la responsabilité et les causes des manifestations du chef du PASTEF hors de toute action judiciaire, mettant ainsi Ousmane Sonko comme acteur inexistant des événements. La réalité vécue par les sénégalais, peu importe leur camp, est pourtant claire et nette. Celle loi vise aussi à dévier sa responsabilité civile éventuelle vers les caisses de l’Etat qui dédommagera les tiers pour tout préjudice civil.

Cette loi est une volonté de manipuler l’opinion : Faire croire que le PASTEF ne veut pas de l’amnistie alors qu’il est le seul à vouloir que cette loi reste et demeure comme son paravent de toute poursuite. Ils sont prêts à se mettre à dos les sénégalais, les FDS, la société civile juste pour maintenir cette loi.

Cette loi est une attaque directe pour diviser les FDS : On ne retiendra pas si c’est un, 5 ou 10 ou agents qui sont responsables. On retiendra que les FDS ont été les mercenaires d’un régime assassin et ces failles seront utilisées pour lancer une réforme générale qui touchera toute leur organisation. Les fidèles seront placés pour mener les réformes, liquider les récalcitrants qui veulent être non partisans et le tour sera joué. Un régime autoritaire en gestation, dont les chefs se prennent pour des Kagame en devenir appelés à faire 50 ans au pouvoir et sachant que l’économie ne sera pas leur fort, a besoin que les FDS soient à l’image de leurs ambitions. Pour ce faire, il faut un gros prétexte pour entreprendre des réformes et couper beaucoup de têtes. Nous n’y sommes pas encore mais cette loi est une brèche.

Cette loi est une volonté de fonder un dossier contre les chefs des FDS, les ministres en charge de la sécurité et le président Macky Sall : Tout témoignage sera utilisé pour remonter une chaîne de responsabilité vers les chefs suprêmes en vue d’un éventuel dossier à monter sur le plan international.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel que le PASTEF, partie opposée aux forces de défense et de sécurité durant les événements de 2021 à 2024 ne soit pas le concepteur du processus de reddition de ces événements. Tant et aussi longtemps que comme partie opposée, le PASTEF, qui a des responsabilités à assumer, qui a commis des actions au nom de sa volonté de conquérir le pouvoir, par tous les moyens nécessaires, sera le principal pilote de cette opération de reddition, elle sera faussée.

Ce que le député amadou Ba et les chefs du pastef ne comprennent pas :

Ils ne comprennent pas que beaucoup de sénégalais ont pris fait et cause pour Ousmane Sonko dans l’affaire Adji Sarr, non pas parce qu’ils le croyaient innocent ou coupable, mais parce qu’ils se sont élevés contre sa mise à mort et ont d’abord voulu s’opposer à une instrumentalisation judiciaire et politique qui écraserait ses droits à une défense juste. Dans l’opposition à la présente loi, il s’agit du même principe. Les sénégalais qui ne se réclament ni du PASTEF ni de l’ancien régime, et qui veulent aussi la lumière sur les événements passés, s’opposent à leur mise en scène visant à se présenter comme des acteurs indépendants, naturellement irresponsables pour ne pas dire innocents et irréprochables parce qu’ils seraient imbus d’une pureté patriotique qui les absout de toute action pouvant en rétrospective les condamner au pénal ou civil. Leur forcing est similaire à ceux des régimes précédents. En cela, ils n’incarnent ni la rupture ni la justice. De ce point de vue, comme les régimes d’avant, ils seront rejetés pour leur violence politique.