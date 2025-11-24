Aminata Touré…un adversaire politique redoutable à ne pas négliger

Les tensions du nouveau régime ont franchi un nouveau palier avec le remplacement d’Aïda Mbodj par Aminata Touré à la tête de la coalition présidentielle. Cette décision marque une rupture visible avec les déclarations d’Ousmane Sonko qui, lors de son Tera meeting, écartait toute éventualité de changement. La situation s’est complexifiée avec la contestation formelle de cette nomination par le bureau politique de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Dans un climat politique tendu, le choix de Mimi installe face aux « Patriotes » une personnalité politique d’expérience, modifiant ainsi l’équilibre des forces au sommet de l’État.

Pour le parti d’Ousmane Sonko, réduire cette nomination à un simple jeu de chaises musicales serait une erreur d’appréciation stratégique. Aminata Touré n’est pas une simple variable d’ajustement ; c’est une « bête politique » dont le parcours démontre une résilience et une combativité rares. En la propulsant, Bassirou Diomaye Faye ne choisit pas seulement une alliée, il s’arme d’une personnalité capable de tenir tête à la machine partisane des patriotes. Le communiqué du PASTEF évoquant des « valeurs divergentes » masque mal une réalité plus crue : « Mimi » est une menace directe pour l’hégémonie politique d’Ousmane Sonko.

L’histoire récente du Sénégal plaide pour cette lecture. Aminata Touré s’est forgé une réputation de « Dame de fer » lors de son passage au ministère de la Justice sous Macky Sall. C’est elle qui a piloté la réactivation de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) et mené la traque des biens mal acquis, démontrant qu’elle ne recule ni devant la complexité des dossiers d’État, ni devant les pressions sociales ou religieuses. Pour un parti comme le PASTEF, qui a fait de la reddition des comptes son cheval de bataille, se retrouver face à l’architecte de la plus grande opération « mains propres » de la décennie précédente neutralise une partie de leur narratif sur la probité et la rigueur.

Sur le plan purement électoral et mobilisationnel, Aminata Touré a prouvé qu’elle savait « aller au charbon » là où d’autres technocrates échouent. Lors des législatives de 2022, alors que la majorité sortante était en perte de vitesse, elle a porté la campagne à bout de bras face à la déferlante de l’inter-coalition Yewwi-Wallu. Sa capacité à haranguer les foules, à occuper le terrain médiatique et à encaisser les coups fait d’elle l’une des rares personnalités politiques sénégalaises capables de rivaliser avec la puissance de feu communicationnelle d’Ousmane Sonko. Elle connait la rue, elle connait les médias, et elle ne craint pas la confrontation verbale.

Sa « capacité de nuisance », ou plutôt d’autonomie, est un autre facteur que le camp du Premier ministre doit intégrer. Sa rupture avec Macky Sall, suite au refus de lui accorder la présidence de l’Assemblée nationale, a démontré qu’elle n’est inféodée à personne. En devenant députée non-inscrite et en fragilisant la majorité d’alors, elle a prouvé qu’elle était prête à renverser la table si ses principes étaient menacés. Le PASTEF, qui tente aujourd’hui de contester la légalité de sa nomination via ses communiqués, fait face à une personnalité qui maîtrise parfaitement les rouages juridiques et parlementaires pour défendre sa position.

De plus, dans un contexte économique tendu marqué par la frilosité des investisseurs internationaux, le profil d’Aminata Touré offre au Président Diomaye une caution de stabilité étatique. Ancienne fonctionnaire des Nations Unies, elle dispose de réseaux internationaux solides et d’une crédibilité diplomatique qui rassurent les chancelleries. Là où la rhétorique souverainiste du PASTEF peut parfois braquer les partenaires économiques, Aminata Touré parle le langage des institutions. Elle peut ainsi se positionner comme le garant du sérieux de l’État face à ce que ses détracteurs qualifieraient d’aventurisme politique.

Le communiqué du PASTEF affirmant que le Président « n’a pas le pouvoir de démettre » Aïssatou Mbodj ouvre un débat constitutionnel et politique complexe. Cependant, Aminata Touré est coutumière de ces zones de turbulences. Elle excelle dans la communication de crise. Face aux attaques sur sa légitimité ou son passé, elle a toujours répondu par une offensive médiatique structurée, déconstruisant méthodiquement les arguments adverses. Elle n’est pas une cible facile que l’on peut intimider par des campagnes numériques ou des déclarations incendiaires ; elle a l’expérience de la « guerre de tranchées » politique.

Il faut également noter que sur le plan idéologique, Aminata Touré n’est pas une libérale classique facile à caricaturer pour la gauche radicale. Militante de gauche dans sa jeunesse (Ligue Communiste des Travailleurs), elle possède une culture politique qui lui permet de comprendre et de contrer la dialectique du PASTEF sur son propre terrain : celui du social et de la souveraineté. Elle incarne une forme de « gauchisme de gouvernement » qui peut séduire une partie de l’électorat urbain et intellectuel, érodant ainsi potentiellement la base sociologique du parti au pouvoir.

Ce bras de fer dépasse la simple querelle de personnes. En mettant Aminata Touré à la tête de la coalition Diomaye Président, le régime envoie un signal d’émancipation clair. Pour Ousmane Sonko et le PASTEF, sous-estimer cette nouvelle adversaire institutionnelle serait périlleux. Mimi n’est pas seulement une ancienne Première ministre ; elle est une tacticienne éprouvée qui connait intimement les failles de l’appareil d’État et qui dispose de la stature nécessaire pour transformer ce désaccord politique en une véritable recomposition du paysage politique sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn