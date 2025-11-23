La diaspora de Pastef se range derrière Ousmane Sonko

Le différend entre le président Diomaye et son Premier ministre Ousmane Sonko risque de tirer en longueur. Depuis le tera-meeting du 8 novembre 2025, la mouvance présidentielle est plongée dans un conflit qui pourrait séparer le tandem Sonko-Diomaye. La nomination d’Aminata Touré à la tête de la coalition DiomayePrésident a fini d’installer un malaise dans le gouvernement.

Depuis quelques jours, la bataille politique entre le Pastef et la coalition DiomayePrésident tient le pays en haleine. Au moment où le camp de Sonko rejette la coordination de Mimi Touré à la tête de cette coalition présidentielle, celle-ci déroule ses activités politiques avec la rencontre et l’adhésion de plusieurs mouvements et partis de l’opposition.

Des actes que les militants et responsables de Pastef qualifient que trahison par rapport à l’éthique et aux principes qui fondent la coalition DiomayePrésident. Mais aussi une insulte à l’endroit des martyrs et des Sénégalais qui ont versé leur sang pour une révolution et un changement systémique.

Face à cette situation, les militants de Pastef de la diaspora ont érigé une ceinture de protection autour d’Ousmane Sonko et manifesté leur soutien et renouvelé leur engagement et leur encrage pour la réalisation du « projet ».

Depuis ce matin du dimanche 23 novembre, plusieurs sections de Pastef de la diaspora ont sorti un communiqué pour manifester leur choix de se ranger derrière Ousmane Sonko. On peut citer les sections de la Suisse, d’Allemagne, du Maroc, du Canada, d’Espagne, de Belgique, du Koweït, d’Oman et de Bergamo, entre autres.