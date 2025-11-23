«Diomaye Président» dément toute intégration de personnalités connues pour des propos insultants

La coalition Diomaye Président a publié, ce dimanche 23 novembre 2025, un communiqué pour réfuter toute idée selon laquelle elle aurait accueilli dans ses rangs des mouvements ou des personnalités publiques connues pour proférer des insultes sur les réseaux sociaux ou s’attaquer aux institutions.

Selon le document signé par la Superviseure générale, Dr Aminata Touré, une tentative d’intégration a bien été enregistrée. Toutefois, après vérification et identification, cette démarche a été rejetée catégoriquement. Le communiqué précise que le Superviseur général a opposé « une fin de non-recevoir » à cette demande, jugée non conforme aux valeurs de la coalition.

La coalition Diomaye Président réaffirme, à travers cette mise au point, son engagement pour une expression publique responsable et respectueuse. Elle insiste également sur l’importance du respect des institutions, des personnalités investies de missions publiques et de toute personne évoluant dans l’espace politique ou social.