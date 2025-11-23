Lutte contre l’insécurité à Dakar : une opération conjointe Police–Gendarmerie en présence du ministre de l’Intérieur

Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025, une vaste opération de sécurisation a été menée à Dakar et dans ses environs, mobilisant simultanément la Gendarmerie nationale et la Police nationale. L’action, conduite de 22 heures à 4 heures du matin, s’est déroulée sous la supervision du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Bamba Cissé, du Général de brigade Assane Bèye, Commandant de la Gendarmerie territoriale, ainsi que du Directeur de la Sécurité publique, Commissaire divisionnaire.

Cette opération d’envergure, parfaitement coordonnée entre les deux forces, a mobilisé des moyens humains et matériels importants : 1 149 gendarmes, dont des unités de la LGI, du Groupement mobile de Dakar, des équipes cynophiles, des unités drones et des équipes judiciaires ; ainsi que 391 policiers issus du GMI, de la Brigade de recherches, du Corps urbain et du SIRA.

Les interventions menées entre Diamniadio et Dakar ont abouti à des résultats significatifs. Au total, 613 personnes ont été interpellées, dont 511 pour vérification d’identité et 102 pour diverses infractions. Les forces de sécurité ont également immobilisé 53 véhicules — dont 23 envoyés en fourrière — et 183 motos. La lutte contre les stupéfiants a permis la saisie de 3,5 kg de chanvre indien, de 8 cornets, 5 joints et 69 comprimés d’ecstasy. Par ailleurs, 53 permis de conduire ont été retirés et 616 000 F CFA d’amendes forfaitaires ont été perçues.

La Police nationale et la Gendarmerie nationale ont réaffirmé, à l’issue de cette opération, leur engagement à intensifier leurs actions conjointes afin de renforcer durablement la sécurité des populations et de leurs biens.