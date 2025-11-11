Aminata Touré…un grand atout et un redoutable adversaire politique

Le récent Téra-meeting d’Ousmane Sonko a ravivé les tensions au sein de la coalition présidentielle, ciblant indirectement Aminata Touré. Alors que des voix influentes, dont le journaliste Bassirou Dieng et le Dr Ndeye Penda Ndiaye, appellent publiquement à l’apaisement, une question stratégique majeure se pose au Pastef : faut-il transformer une ancienne alliée de poids en ennemie ?

L’appel vibrant lancé par Bassirou Dieng, journaliste et membre influent de la Mouvance Présidentielle, résonne comme un avertissement stratégique au sein de la coalition au pouvoir : « Ousmane, avoir Mimi avec soi est mieux que de l’avoir contre soi. » Cet article, publié suite aux tensions perceptibles après les déclarations d’Ousmane Sonko lors de son Téra-meeting du 8 novembre, examine la stature politique d’Aminata Touré et le risque immense que représenterait pour le Pastef de la transformer en ennemie politique.

Qu’on l’aime ou qu’on la critique, Mimi Touré est une « bête politique » dont l’influence est incontestable. Son départ de l’Alliance pour la République (APR) en janvier 2023 avait initialement été minimisé par certains, mais sa capacité de manœuvre et sa stratégie de communication ont rapidement prouvé le contraire. Bassirou Dieng reconnaît qu’elle a su s’imposer comme une figure de proue de l’opposition, ralliant des forces vives de la Nation, notamment avec Guy Marius Sagna, pour s’opposer fermement à Macky Sall.

L’un des témoignages les plus éloquents de son poids politique est le regret qu’aurait ressenti Macky Sall après son départ. Comme l’indique le Dr Ndeye Penda Ndiaye, membre du Mouvement Mimi24 : « Macky SALL regrette toujours d’avoir suivi les détracteurs de Mimi, qui sont à l’origine de maladroites manipulations dont ce rapport… » Elle ajoute que le fait que l’ancien Président n’ait jamais pu utiliser ce rapport pour stopper Mimi, pourtant l’une de ses plus grandes critiques après sa rupture, souligne l’inefficacité de toute tentative de la jeter à la vindicte populaire.

Aminata Touré n’est pas une simple militante, mais une leader qui a fait ses preuves sur le terrain électoral. En 2022, à la tête de la liste nationale de Benno Bokk Yaakaar (BBY) pour les élections législatives, elle a réussi, presque à elle seule, à tenir tête à la coalition de l’opposition menée par Ousmane Sonko et ses alliés. Sa performance a prouvé sa popularité, sa capacité d’organisation, et son leadership, faisant d’elle une adversaire de gros calibre que peu de figures au Sénégal peuvent égaler.

Sa contribution à la victoire de la coalition Diomaye Président en mars 2024 est, selon Bassirou Dieng, « visible par tous ». Malgré les divergences passées, elle s’est engagée sans réserve. Il rappelle qu’elle a non seulement mis des moyens financiers importants – citant le paiement de la salle Radisson – mais a aussi apporté une crédibilité internationale à la lutte. Son arrestation le 3 février 2024, suite au report de la présidentielle, a permis l’internationalisation du combat, attirant l’attention des ambassadeurs et des organisations internationales.

Un autre point fort, souligné par le Dr Ndeye Penda Ndiaye, est sa qualité de « n’attaque jamais un gouvernement dont elle fait partie ». Elle préfère régler le problème en interne afin de ne jamais mettre le chef de l’État dans l’embarras : « Elle ne mettra jamais Bassirou Diomaye Faye mal à l’aise. » Ce sens de la loyauté institutionnelle et de la retenue est un atout précieux qui devrait inciter le Pastef à rechercher l’apaisement plutôt que la confrontation.

Faire d’Aminata Touré un ennemi aujourd’hui serait, selon les observateurs, une pire erreur politique pour le Pastef et la Mouvance Présidentielle. Perdre un leader de sa dimension, capable d’attirer des soutiens importants et de mobiliser à l’international, représente non seulement une perte de voix, mais un risque de créer une opposition interne redoutable. Le Dr Ndeye Penda Ndiaye met d’ailleurs en garde : « Que les conseillers fassent attention au syndrome APR, BBY. »

L’appel final de Bassirou Dieng est clair : Ousmane Sonko et Aminata Touré doivent surpasser les détails et se réunir autour de l’Essentiel, dans l’intérêt de la Mouvance Présidentielle. La sagesse politique commande de ne pas créer de tensions inutiles. La nécessité de « Waxtaneu Lèneu ! » (dialoguer) est un impératif pour consolider la majorité et éviter de faire de celle qui fut un allié puissant un adversaire redoutable.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn