Quatre femmes et un homme meurent dans un terrible accident…à Curbigny

Le drame s’est produit lundi en fin d’après-midi à Curbigny, en Saône-et-Loire. Vers 17H00, un 4×4 et une voiture citadine se sont violemment percutés route de Charolles.

Quatre femmes et un homme, à l’intérieur des véhicules, sont morts. Il s’agit d’un homme âgé de 56 ans, trois femmes septuagénaire et une dernière, octogénaire.

«Je souhaite adresser ce soir mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et saluer les nombreux pompiers», a réagi le président du département de la Saône-et-Loire, André Accary, sur Facebook.

Source : F D