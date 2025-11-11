Réformes des textes de la FSF : Mbaye Jacques Diop parle de l’importance de l’expertise

CONTRIBUTION SUR LA RÉFORME DES TEXTES DE LA FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE DE FOOTBALL

L’importance de l’expertise, pour une réforme inclusive !

La mise en place d’une commission ad hoc chargée de la réforme des textes de la Fédération Sénégalaise de Football est une initiative qui mérite d’être saluée. Cependant, il est crucial de s’assurer que cette réforme soit menée de manière méthodique, transparente et inclusive, en mettant à contribution les experts avérés et avertis du domaine.

En effet, la réforme des textes qui régissent notre football ne peut pas être confiée à des personnes qui n’ont pas une expérience significative dans le domaine. Il est essentiel de s’appuyer sur les compétences et l’expertise de ceux qui ont consacré leur carrière à l’étude et à la pratique du droit du sport, de la gestion sportive et du leadership, car dans ce monde sportif on connait qui est qui, mais aussi qui est capable.

Le Sénégal regorge d’éminents experts en droit du sport, en gestion sportive et en leadership, qui ont fait leurs preuves dans leurs domaines respectifs. Des personnalités telles que les Professeurs Abdoulaye Sakho et Hameth Dieng, les éminents juristes sportifs comme les Magistrats Ousmane Kane et Fara Mbodji, Maitres Abdel Kader Niang, Seydou Diagne, Moussa Sarr, Alassane Cissé, Hameth Bâ, ainsi que les éminents cadres de l’administration sportive comme Souleymane Boun Daouda Diop, Moussé Dior Diop et Alpha Sylla, et bien d’autres, pourraient apporter une contribution précieuse à cette réforme qui pourra servir les intérêts du football afin de ne pas se tromper de méthode.

Il est essentiel que la nouvelle équipe fédérale comprenne que la réforme des textes ne doit pas être l’affaire de copinage ou d’alliés, mais plutôt une affaire qui concerne tout le microcosme footballistique. Les experts doivent être au cœur de cette réforme pour garantir que les textes soient adaptés au contexte et répondent aux besoins du football sénégalais.

Faire des réformes sans l’implication d’experts avérés et avertis serait une erreur stratégique qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour l’avenir du football sénégalais. Les réformes doivent être basées sur une analyse approfondie des forces et des faiblesses du système actuel, ainsi que sur une vision claire de l’avenir du football sénégalais.

Nous espérons que la Fédération Sénégalaise de Football prendra en compte ces observations et mettra en place un processus de réforme inclusif et transparent, qui valorise l’expertise et la compétence. Le football sénégalais mérite mieux que des réformes improvisées et partisanes. Il est temps de mettre le football sénégalais sur la voie de la réussite durable et de la compétitivité internationale, mais pas n’importe comment.

Mbaye Jacques DIOP

Analyste sportif

Administrateur Plateforme

Club des Experts Sportifs