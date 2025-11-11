Assemblée nationale : Abdourahmane Diouf face aux députés du Pastef ce mardi

De l’électricité dans l’air. Selon L’Observateur, le ministre de l’Environnement, Abdourahmane Diouf, de retour de Belem, au Brésil, où s’est tenu le sommet des Nations Unies sur le climat (COP30), est attendu ce mardi à l’Assemblée nationale pour l’examen de son budget 2026.

Les travaux en commission s’annoncent houleux. Le quotidien du Groupe futurs médias indique que « des membres du groupe parlementaire de la majorité, très remontés contre l’allié de la coalition Diomaye Président, menacent de s’attaquer » à lui lors de cette séance.

L’objectif est clair : « Certains députés de la majorité parlementaire ne s’en cachent pas. Ils sont déterminés à solder leurs comptes avec le ministre Abdourahmane Diouf, qu’ils accusent d’être contre le Premier ministre Ousmane Sonko. »

Avec Seneweb