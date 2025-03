An 1 de Diomaye…cette grosse promesse qu’attende toujours les jeunes

Les jeunes sont les points forts du PROJET. Ils ont tout donné pour que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) arrive au sommet. Cette jeunesse s’est sacrifiée. Après une année de gouvernance, ils n’attendent qu’une seule chose du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Mais le duo patriotique peine à matérialiser les promesses du nouveau parti au pouvoir.

Le président Bassirou Diomaye Faye célèbre l’an 1 de son mandat à la tête du Sénégal. Élu cinquième président le 25 mars 2024, l’heure est au bilan. Du côté de Pastef, on estime que le chef de l’État est sur la voie du changement. Un avis que ne partage pas beaucoup de membres de l’opposition. Pour eux, le nouveau régime ne fait que poursuivre l’œuvre de Macky Sall. C’est l’une des raisons pour lesquelles, Mansour Faye demandait à «Diomaye de se séparer de Sonko et se tourner vers Macky Sall pour qu’il l’épaule et le conseille».

Malgré tous les efforts déployés par le régime en place, Pastef traîne du pays sur une grande priorité. Tant que cette question ne sera pas réglée, le duo Diomaye-Sonko fera face à une grande frustration. Ce problème n’est rien d’autre que l’emploi des jeunes. Un casse-tête qui a résisté à tous les régimes. De Senghor à Macky Sall, personne n’a su trouver la meilleure des formules pour mettre fin à cette question. Tous les prédécesseurs de Bassirou Diomaye Faye se sont heurtés à un mur.

Mais les jeunes voyaient en Pastef la solution miracle. «Je l’ai toujours dit: Macky Sall ne peut pas faire de résultats. Ni créer des emplois, ni réduire la pauvreté. Il n’a ni la vision, ni la capacité. On l’accompagne jusqu’à la fin de son mandat, mais cela ne veut pas dire qu’on lui donne carte blanche pour qu’il fasse ce qu’il veut», déclarait Ousmane Sonko en 2021. Alors, quoi de plus logique pour les nouvelles autorités que de proposer des solutions face à cette problématique ?

Malheureusement, un an après, c’est toujours le statu quo. «Jamais je n’aurais pu imaginer que j’en serais encore là. Je croyais qu’après cinq, six mois, les choses allaient vraiment changer… Mais il n’en est rien», regrette un natif de Touba détenteur d’un master 1 en journalisme, câblé par AFP. Même s’il assure avoir toujours confiance aux nouveaux dirigeants, il ne cache pas sa déception. Et ils sont nombreux ces jeunes qui pensent ainsi. La jeunesse pensait qu’avec Diomaye et Sonko tout allait changer comme par enchantement.

Les réalités du pouvoir sont tout autres. Au lieu de participer à la création d’emplois pour ces jeunes, certains ministères et directions généraux n’ont rien trouvé d’autres que d’augmenter la liste des chômeurs. «…La montagne accoucha d’une souris, plongeant le Sénégal dans l’abîme. Ce qui nous condamne dans la souffrance et la misère. À nos autorités, je vous dis, aujourd’hui vous avez amené le Sénégal du désespoir. Le Sénégal du désespoir est celui caractérisé par des milliers de licenciements abusifs au port, au Fonsis, à la CDC, à Lonase, à l’UCG, au FERA, etc. Le Sénégal du désespoir est celui des centaines de médecins, spécialistes et cadres de haut niveau qui s’exilent vers à l’étranger faute de perspectives», dénonçait l’APR dans un communiqué.

Après un an de règne, le nouveau régime doit se pencher sur cette question. Mais il faut avouer que le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye fait de l’emploi des jeunes une priorité. Lors d’un récent conseil des ministres, le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement que la jeunesse de la population doit inciter l’Etat et les acteurs économiques et sociaux à travailler ensemble pour promouvoir l’entrepreneuriat et l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi sur l’étendue du territoire national.

C’est ainsi que le président a demandé au Premier ministre et au ministre en charge de l’Emploi d’accélérer la finalisation, avant fin avril 2025, du document portant « Nouvelle Politique nationale de l’Emploi ». Si ce projet apporte ses fruits, les jeunes pourraient garder cette confiance qu’ils ont sur le duo Diomaye-Sonko.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn