An 1 de Pastef au pouvoir : Doudou Diouf tire un sombre bilan

BON MOISIVERSAIRE !!!

L’An 1 (un) de PASTEF au pouvoir au Sénégal était décrit, décrié, déclamé sur tous les toits, comme des lendemains qui chantent. Car d’un coup de baguette magique, sans attendre, le Sénégal se lancerait dans une rupture, que dis-je, dans une disruption fusant vers le développement harmonieux, éthique et solidaire.

Le Tableau qu’on nous promettait de peindre est différent de celui de nos souhaits, de nos aspirations.

Le Peuple, peut être, lassé du pouvoir en place d’alors, a opté pour un changement, aux sons de ces alléchantes et trébuchantes promesses enivrantes de PASTEF.

Le peuple, ou bien une majorité électorale de peuple, loin d’être naïf, a visiblement été berné.

L’An (1) de PASTEF au pouvoir devait être le début des célébrations de victoires, de projections réalisables, d’actes réalisés ou en passe de l’être. Le PROJET MAGIQUE de la Bande de copains des impôts et domaines dont ils nous ont abreuvés, de gré et par force, en était la clé. Durant dix dures et rudes longues années émaillées de violences et d’émeutes sanglantes et dont les stigmates dans la société, l’économie, en somme, dans l’âme du peuple, peinent à se cicatriser…

L’An 1 (un) de PASTEF au pouvoir consacre la Renonciation. Le mode gouvernement de nouvelle bourgeoisie issue de PASTEF est de faire tout le contraire de ce qu’elle promettait jadis, en fait, il y a juste un an. Leur route jusqu’ici est jonchée de RENONCIATION :

Renonciation de sortir du Franc Cfa, Renonciation de se démarquer du FMI( Fonds Monétaire International), mieux ou pire, PASTEF est devenu le bon élève précautionneux dans la mise en œuvre des directives de cette institution financière. Il est devenu leur baromètre, leur maître tout court. Renonciation ! Que de renonciations ! L’élan souverainiste en a pris un sacré coup.

Pour des gens qui sont allés directement au Palais de la République en sortant de prison, du fait d’injustice, le combat pour une justice juste, sereine, saine et libre devait être le vôtre aujourd’hui.

Les Sénégalais ont toujours étaient solidaires vis à vis des victimes, mais quelle mouche a piqué ce gouverne(ment) à se substituer au pouvoir judiciaire, en indemnisant des victimes des violences entre Mars 2021 et Mars 2024? Quel Sénégalais n’a pas été bouleversé, traumatisé par ces événements ?

La qualité de victime peut être dévolue à tout Sénégalais, dans ce cas-là, à des degrés différents. Donc chaque Sénégalais mérite et doit exiger réparation.

La justice ne saurait être parcellaire ou partiale, car sans elle, point de salut en DÉMOCRATIE.

Les arrestations arbitraires et abusives, les entraves à la liberté fondamentale de circuler pour un citoyen, en conformité avec la déclaration internationale des droits de l’homme sont devenues monnaie courante. Tout a décuplé, mais en mal.

Pour votre gouverne, le tripatouillage de la loi fondamentale et des lois n’a jamais été bénéfique pour les gouvernants au Sénégal. Le (même) peuple Sénégalais, qui a élu PASTEF le 24 Mars 2024, est le même qui a adoubé un temps les Présidents Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall avant de les destituer, est toujours là, souverain. CQFD.

La volonté d’étouffer la Presse Sénégalaise en agitant à tout bout de champ des décisions de fermeture pour des raisons les plus farfelues qui existent, relève de leur glissement vers une autocratie.

BON MOISIVERSAIRE !!!

Ce mot résume en quelque sorte, la situation du pays… Moisie…

De mémoire de Sénégalais, c’est la première fois qu’on entendait un Président pleurnicher en constatant que « les marges de manœuvre sont quasi-inexistantes » et son Premier ministre nous envoyer au 8e sous-sol avec ses déclamations intempestives et contre-productives.

Si c’était une volonté de faire dégringoler et chuter nos notations, et de mettre le pays sous tension, ils ne pouvaient pas mieux s’y prendre.

Paradoxalement, le Sénégal avec toutes ses ressources, ne devrait plus être dans cette situation. Il n’y était pas, il y a de cela un an. Un DJ ( disc-jockey) gouverne, tant bien que mal, le Madagascar; Lech Walesa est sorti tout droit des chantiers navals de Gdansk pour diriger la Pologne. Pour quelles raisons, un binôme, énarque des tropiques, certes, pêchent-ils à gouverner sereinement le Sénégal ?

S’alarmer d’une situation puis se présenter en sauveur par la suite sont le propre des populistes.

Pour venir au pouvoir, ils ont tout dit, tout promis, tout fait ou presque ; pour s’y maintenir DIOMAYE MEDVEDEV et VLADIMIR SONKO feront pire ou tout autant. Mais ce sera sans compter sur tous les Sénégalais qui ont lu ou lisent maintenant dans leur jeu.

Le Sénégal mérite mieux que ça. Terre de Sommités en tout, ce Sénégal mérite d’être construit dans une dynamique collective.

Le Monde est en pleine mutation. L’Afrique, le Sénégal ne sauraient être des îlots loin de ces tumultes.

Qu’augure la volonté de l’Europe de se réarmer ? Quelles seront les évolutions des guerres qui se déroulent, à nos portes, dans le Sahel et en Ukraine ?

Ces événements exogènes doivent instruire sur la démarche unitaire qui sied en de pareils moments et nous mener vers une réflexion, une introspection et une concertation approfondies.

L’ANNVERSAIRE DES 65 (soixante-cinq) ans du Sénégal risque d’être morose, car l’anagramme à l’envers de PASTEF est FETPAS.

Tout est dit.

BON MOISIVERSAIRE !!!

Dewenaty.

Vive la République !

Vive le Sénégal !

Fait à Paris, le 27 Mars 2025

Doudou DIOUF

SG de la section PS Paris-Montreuil feu El Hadj Ameth Diène.

SG du comité feu Docteur Samba Gueye, Medina- Dakar