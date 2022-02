And Gueusseum demande à ses militants de participer aux journées de vaccination

Dans l’attente du 17 Mars 2022, date de l’expiration du délai légal (30 jours francs) de son préavis de grève, conformément à la loi, l’ASAS AND GUEUSSEUM SUTSAS-SUDTM-SAT Santé D- CNTS Santé-SAT CL, engage l’ensemble des militants à participer résolument aux opérations des journées nationales de vaccination et à transmettre toutes les données pour le succès de cette salvatrice lutte contre la poliomyélite, grande pourvoyeuse de handicap.

Dans la même veine, AND GUEUSSEUM, Alliance syndicale regroupant l’écrasante majorité des travailleurs de la santé, de l’Action Sociale et des Collectivités territoriales, en appelle à la vigilance des camarades et des populations dans ce contexte de revendications salariales durant laquelle des organisations syndicales se complaisent dans l’amalgame et la manipulation dans un pur dessein de survie en faisant croire à une chimérique menace avec de factices épouvantails.

Cependant, AND GUEUSSEUM qui attend l’invitation sans délai du gouvernement à la signature du protocole d’accords Gouvernement- AND GUEUSSEUM sanctionnant les négociations entamées depuis le 21 Mai 2021 au Ministère de la Fonction publique et l’ouverture des négociations sur le système de rémunération, rappelle à l’opinion et au Gouvernement qu’à l’expiration de son préavis de grève, elle se réserve le droit d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire corriger les injustices salariales dont sont victimes les travailleurs de la santé et de l’action sociale, particulièrement les paramédicaux.

C’est pourquoi, le Directoire national ordonne aux Secrétaires régionaux, la reconversion des Assemblées de région en comités régionaux AND GUEUSSEUM de lutte dans la perspective de s’inscrire dans la durée si le Gouvernement joue la carte du pourrissement ou du dilatoire en diluant notre combat dans d’autres ou avec des organisations qui ont toujours cherché à nous distraire ou à parasiter le vrai débat syndical.

Fait à Dakar, le 23 février 2022