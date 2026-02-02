And Gueusseum salue le reclassement des Techniciens Supérieurs de Santé

Motion de remerciement

Excellence Monsieur le Président de la République,

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) And Gueusseum, a l’insigne honneur de vous adresser, au nom de l’ensemble des Techniciens Supérieurs de Santé et, plus largement, des travailleurs du secteur de la Santé et de l’Action sociale, nos remerciements les plus sincères et notre profonde reconnaissance pour la signature du Décret 2026-67 portant classement des Techniciens Supérieurs à la catégorie A2 de la Fonction publique.

Cet acte fort, attendu depuis de longues années, marque l’aboutissement d’une lutte syndicale âpre, constante et responsable. Il constitue surtout une décision hautement républicaine par laquelle le Chef de l’État vient corriger un non-sens administratif et réparer une injustice longtemps dénoncée au sein de notre administration publique.

En effet, depuis le début du combat engagé en 2007, le niveau de recrutement a été relevé au baccalauréat en 2009, puis la formation des infirmiers et sages-femmes d’État a été alignée au niveau Licence (B1), conformément à l’harmonisation des curricula de formation de l’OOAS, en pertinente intelligence avec les ministères de la Santé et de la Fonction publique.

Toutefois, situation paradoxale et illogique, l’État n’avait pas procédé au nécessaire réajustement de la grille indiciaire des Techniciens Supérieurs de Santé, pourtant chargés d’assurer la formation du personnel de soins.

Malgré une qualification complémentaire et des responsabilités accrues, ils sont restés classés en catégorie B2, se retrouvant statutairement sous l’autorité de ceux qu’ils forment.

S’en est suivie la création des nouveaux corps entre autres celui des Administrateurs de soins et de santé par le 2018-1430, processus piloté et défendu par And Gueusseum dans un contexte de divergences syndicales qui n’ont toutefois pas entamé la détermination de notre organisation à poursuivre la réforme.

Par la signature de ce décret, vous venez de poser un acte de rectification nécessaire, empreint de justice et de cohérence administrative. Vous redonnez ainsi aux Techniciens Supérieurs de Santé la reconnaissance statutaire conforme à leur niveau de qualification, à leur expertise et à leur rôle stratégique dans le système de santé. Cette avancée leur ouvre désormais la voie à de plus vastes responsabilités, y compris l’accès à des fonctions directoriales, voire aux plus hautes responsabilités administratives, et constitue ainsi une étape majeure pour l’ensemble du secteur paramédical sénégalais.

Dans la même veine, nous saluons la portée du Décret de 2026-66 portant attribution de l’indemnité de logement aux agents non fonctionnaires, mesure que nous considérons comme un précédent heureux en matière d’équité sociale, et qui mérite aujourd’hui d’être pleinement consolidée par son extension effective aux contractuels des établissements publics de santé.

Permettez-nous également, Excellence Monsieur le Président, de vous adresser nos chaleureuses félicitations pour la victoire éclatante des Lions du Sénégal lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, remportée avec brio cette prestigieuse compétition. Ce sacre a une fois de plus rassemblé la Nation et renforcé la fierté collective du peuple sénégalais, témoignant de l’intrinsèque relation cohésion sociale et stabilité sociale.

En vous renouvelant nos remerciements, nous formulons à votre endroit nos vœux les meilleurs pour un magistère fécond, apaisé et couronné de succès, au service exclusif de la justice sociale et du progrès national. Nous gardons espoir que, dans le même esprit d’équité et de dialogue social, les autres points de revendication légitimes du secteur de la Santé, notamment l’indemnité de logement pour les contractuels des établissements publics de santé (EPS) et le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans, puissent connaître des issues favorables.

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute considération et de notre profond attachement aux valeurs de la République.

Fait à Dakar, le 02 février 2026.

Le Président

Dr Hc Mballo Dia THIAM