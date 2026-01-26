MOMENTUM de la RADICALISATION ! (COMMUNIQUE)

Nonobstant la trêve par convenance administrative annoncée par le SATSUS, à la veille de la grève de 72 heures déclenchée par la Jonction des luttes And Gueusseum-SATSUS, le troisième jalon du cinquième plan d’actions s’est déroulé avec succès les 21, 22 et 23 janvier 2026 sur l’étendue du territoire national.

À l’issue de l’évaluation tenue le 24 janvier 2026, And Gueusseum, fidèle à sa constance organisationnelle, avec ou sans syndicat allié de circonstance, a confirmé ses taux de participation historiques, oscillant entre 80 et 90 % des travailleurs du secteur de la santé et de l’action sociale.

A cet effet, le Directoire National salue l’union régionale And Gueusseum de Thiès pour le succès de la marche nationale du 14 Janvier, 2ème jalon du 5ème plan d’actions, à la fin de laquelle un manifeste adressé au Président de la République a été solennellement remis au Gouverneur de Région.

Malgré quelques défaillances compréhensibles relevées dans certaines structures municipales de la région de Dakar, au district sanitaire de Dioffior et en quelques endroits isolés, la grève a globalement impacté de manière significative le système hospitalier et sanitaire. Elle a ainsi démontré, de facto que la coalition And Gueusseum pèse, compte et mérite une attention particulière des autorités gouvernementales, tant qu’il est encore temps d’agir pour l’apurement d’un passif social moralement imprescriptible.

En outre, And Gueusseum, tout en félicitant nos Lions, doubles champions d’Afrique, pour le bonheur et la fierté offerts à tout un peuple, voire à tout un continent, rappelle à Monsieur le Président de la République et à son Gouvernement qu’au même moment, des millions de Sénégalais sont parallèlement privés de soins, soit 268 heures cumulées sans services de santé idoines (196 h + 72 h).

Cette situation imputable selon les arguments serinés par les autorités à l’héritage d’un pays surendetté jusqu’au 4ème sous-sol, un pays en ruine et paradoxalement sans décombres, au regard du train de vie dispendieux du gouvernement et du parlement.

Dans le même ordre d’idées, And Gueusseum s’interroge sur le sort des 120 hectares de Daga-Kholpa, attribués par le Décret 2021-700 du 04 juin 2021 aux victimes du programme de logements sociaux SUTSAS-Namora, toujours non disponibilisés par le ministre en charge de l’Habitat depuis sa prise de fonction. Cette situation traduit un traitement à géométrie variable de citoyens pourtant également méritants devant la Nation.

Dans un autre registre, And Gueusseum félicite les camarades de la Jonction des luttes SAMES-SUTSAS-ARP pour la concomitance des mouvements de grève et met en garde le Directeur général contre toute menace ou tentative de sanction à l’encontre des agents grévistes.

Par ailleurs, And Gueusseum suivra avec une grande attention le retour saisonnier des réquisitions à Ziguinchor et rappelons aux camarades de ne rien accepter qui puisse, de quelque manière que ce soit, porter atteinte à l’exercice légitime de leur droit de grève.

Considérant son rôle historique dans la défense des intérêts des travailleurs et des populations, And Gueusseum invite instamment, une fois encore, le SATSUS, le SAMES, le G7, le G20, la CNTLS, l’ensemble des contractuels et les décideurs, entre autres, à rejoindre la Jonction des luttes pour l’allongement de l’âge de la retraite à 65 ans et la revalorisation des pensions, dans un socle renforcé de protection sociale, conformément à l’appel solennel du Dr Hc Causa Mballo Dia Thiam du 11 décembre 2025.

Face aux manœuvres dilatoires du Gouvernement, à l’absence de délivrance des actes administratifs promis et à la conspiration du silence étatique combinées à la privation de l’indemnité de logement aux agents contractuels des établissements publics de santé (EPS) et aux travailleurs des collectivités territoriales de la santé, And Gueusseum, dans une logique de lutte inscrite dans la durée, décline le Momentum de la radicalisation par le 6ème plan d’actions comme suit :

Tournée nationale et Assemblées générales régionales du 28 janvier au 9 février 2026 Grève de 96 heures, du mardi 10 au vendredi 13 février 2026, avec respect des urgences, sans observance du service minimum Evaluation prévue le 14 février 2026 Démarrage du boycott des programmes de santé ainsi que des réunions de coordination et des supervisions du 28 février au 28 mai 2026.

Dakar, le 25 janvier 2026.