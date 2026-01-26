Touba : Une coépouse défigure une infirmière à coups de lame

Un drame familial aux conséquences dramatiques s’est produit dans la cité religieuse de Touba. Une infirmière d’État a été sauvagement agressée par sa coépouse avec de graves mutilations au visage.

Les faits se sont déroulés le 18 janvier dernier au domicile familial. Y. Ndao, professionnelle de santé, vaquait à ses occupations ménagères lorsque la tragédie s’est produite. Alors qu’elle effectuait le nettoyage d’une pièce commune, une violente altercation a éclaté avec M. O. Dieng, sa coépouse, ménagère résidant à Niary Pneus.

Le conflit a rapidement dégénéré. Armée d’une lame de bistouri, l’agresseure s’est jetée sur sa victime, lui infligeant de profondes entailles, rapporte Libération de ce lundi. Le bilan est effroyable. En effet, la joue droite et l’oreille gauche de l’infirmière ont été lacérées à deux reprises.

Libération indique que l’enquête a révélé des zones d’ombre troublantes. Lors de son audition, l’agresseure présumée Y. Ndao a modifié sa version des faits, affirmant initialement avoir été attaquée la première. Elle a même produit un certificat médical établi par son supérieur hiérarchique, prescrivant 30 jours d’incapacité temporaire de travail. Mais la justice n’a pas été dupe. Une contre-expertise médicale ordonnée par les autorités a formellement conclu à un faux certificat médical, qualifié de « certificat de complaisance ». Face aux incohérences de son récit, notamment son incapacité à désigner le lieu exact des événements, la prévenue a finalement exprimé des regrets.