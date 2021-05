Ansoumana Dione plébiscite Diouf Sarr comme…le Maire de Dakar

Abdoulaye DIOUF SARR, Maire de la Ville de Dakar ! (Par Ansoumana DIONE)

Pour les élections municipales de 2022, le camp présidentiel, largement favori, presque partout au Sénégal, ne peut avoir un prétendant, meilleur que le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, pour une victoire éclatante dans la Capitale. En clair, le Maire de la Commune de Yoff, est le candidat naturel, contre l’opposition dont les chances se sont totalement effritées à Dakar.

Maintenant, il reste à savoir si le pouvoir compte engager la bataille de Dakar qui, pour la première fois, est presque gagnée d’avance. En réalité, seul un mauvais choix sur la personnalité indiquée, pourrait lui faire perdre à Dakar, pour ces locales de 2022, très particulières. D’ailleurs, l’on peut dire sans se tromper, que le temps est enfin arrivé, pour le Président Macky SALL, de réussir facilement sa conquête de Dakar.

C’est pourquoi, il urge pour le Président Macky SALL et ses alliés, de bien vouloir accompagner le Ministre-Maire, Abdoulaye DIOUF SARR, dont la discipline au sein du Parti (APR) et dans la coalition présidentielle, ne fait l’objet d’aucun doute. Ce, d’autant plus que ce dernier constitue une référence, en termes de gestion et de transparence. Sans surprise, Abdoulaye DIOUF SARR peut devenir Maire de Dakar, à partir de 2022.

Rufisque, le 24 mai 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)