Ansoumana Dione appelle à l’unité de la presse sénégalaise

Pour l’intérêt exclusif de la nation, la presse sénégalaise doit aujourd’hui travailler pour l’union des cœurs et des esprits entre acteurs dans l’espace médiatique. Tout le monde a remarqué une bataille entre des confrères ou consœurs, ce que tout journaliste doit éviter. A mon avis, l’heure est venue pour l’ensemble des patrons de presse, de se réunir en urgence, pour restaurer surtout la paix et la sérénité entre organes et acteurs des médias. En vérité, chacun peut avoir sa ligne éditoriale mais, les acteurs, de quelque bord que ce soit, public ou privé, doivent rester unis par ce très noble métier de journalisme si important.

Il est vraiment regrettable de voir des journalistes ou des organes de presse s’attaquer mutuellement, ce qui peut influer, de façon négative, sur le traitement de certaines informations. Personne ne peut douter du rôle important que la presse nationale a joué dans le renforcement de notre démocratie, ce qui a surtout permis à notre pays de connaître les alternances que nous avons vues depuis le départ du Président Abdou DIOUF, du Président Macky SALL, en passant par le Président Abdoulaye WADE. Les citoyens sont fiers de la presse qui a longtemps contribué à l’éveil des consciences et à vitalité de notre démocratie.

En vérité, les acteurs de la presse doivent se parler pour pacifier davantage leur secteur, en veillant surtout à la préservation de notre cohésion sociale. Dans les débats, nous devons tous œuvrer à émettre nos avis sur quelque question que ce soit, sans heurter qui que ce soit. Et, la liberté d’expression ne donne à personne la liberté de diffamer, d’insulter, de calomnier ou de faire passer de fausses nouvelles. Pour mieux résoudre ce problème, il serait vraiment intéressant que les débats de radio ou de télévision, soient portés sur des questions économiques, sanitaires, entre autres, pour faire améliorer ces secteurs.

Attention, cela ne veut pas dire que les débats politiques ne sont pas utiles, non, très loin de là. Ma préoccupation, à moi, Ansoumana DIONE, Président de l’ASSAMM, est de donner également la parole aux autres acteurs de notre société. Si nous sommes animés d’une réelle volonté de faire avancer le Sénégal, nous pourrions débattre avec nos esprits plutôt qu’avec nos cœurs. Et, c’est à la presse d’agir pour que les débats puissent se faire sans qu’il n’y ait la moindre frustration, aussi bien sur les plateaux que chez auditeurs ou spectateurs. La presse sénégalaise doit rester une et indivisible, pour notre cohésion sociale.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)