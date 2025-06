Rappel à Dieu du commissaire Samba Ndiaye…la Police perd un de ses derniers Mohicans

RAPPEL À DIEU DU COMMISSAIRE SAMBA NDIAYE : LA POLICE NATIONALE PERD UN DE SES DERNIERS MOHICANS. (Par Mbaye DIOUF)

C’est à Dieu que nous appartenons et c’est à lui que nous retournerons.

Cette vérité divine s’est encore traduite à travers la disparition d’une des figures emblématiques qui ont marqué l’histoire de la Police Nationale.

En effet, tous les témoignages restent unanimes et concordants en ce jour d’hommages à une personnalité aux qualités intrinsèques et extrinsèques exceptionnelles. Le commissaire Samba NDIAYE fait partie de la cohorte des grands chefs des forces de défense et de sécurité dont l’humanisme, adossé à son professionnalisme, ne fait l’objet d’aucun doute.

Durant tout son élogieux et exceptionnel parcours, il a toujours répondu présent à l’appel du Devoir, en veillant vaillamment sur les intérêts de la Nation.

D’abord enseignant émérite, le natif de Latmingué, dans le Saloum des profondeurs, Commissaire Samba NDIAYE a intégré la Police Nationale et y a honoré toutes les fonctions, au plus bas de l’échelle jusqu’au niveau le plus élevé de la hiérarchie.

Pour dire qu’il s’est forgé une personnalité et une trajectoire qui l’auront conduit au cercle très restreint des commissaires divisionnaires de classe exceptionnelle.

Le commissaire Samba NDIAYE, toujours élégant dans le port vestimentaire, fut un chef adulé et respecté par toute la hiérarchie.

Un vrai professionnel qui savait dire NON quand il le faut.

De Dakar à Ziguinchor, en passant par la direction du personnel de la Police et le service des passeports, Commissaire Samba Ndiaye aura marqué les esprits à travers un management et une personnalité sans commune mesure. Un homme rigoureux et courtois qui ne lésinait jamais sur les moyens pour le rétablissement de l’ordre public au Sénégal.

Pour preuve, lors des malheureux événements de 1987, marqués par des remous au sein de la Police Nationale, le commissaire Samba NDIAYE fut parmi les chefs qui étaient au devant de la scène pour calmer les esprits et freiner les ardeurs.

Pour rappel les 13 et 14 avril 1987 resteront des dates inoubliables dans l’histoire du Sénégal avec la décision de radiation des policiers prise par le Président de la République d’alors Abdou Diouf. Sa médiation et ses nombreuses interventions raisonnent encore dans l’esprit de ceux qui portaient le combat sur le théâtre des opérations. D’un ton calme et posé le commissaire Samba NDIAYE ne cessait d’attirer l’attention de ses éléments sur la nécessité de préserver la crédibilité et l’honneur de notre Police Nationale.

En ce jour de dernier adieu, la Police Nationale était hautement représentée par une forte délégation conduite par le Commissaire Thiobane qui au nom du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le Général de division (2S) Jean Baptiste TINE, a tenu à rendre un vibrant hommage au Commissaire NDIAYE.

Le commissaire Thiobane à l’instar du Commissaire Bassamba Camara au nom de l’association des anciens commissaires de Police a notamment rappelé les qualités humaines et professionnelles de l’homme qui aura écrit d’une pierre blanche son passage à la Police Nationale.

Toujours attaché à son terroir Latmingué, le Commissaire Samba NDIAYE fut intronisé « Buur Laghem » en raison de ses origines royales au sein de la Communauté par Babacar Badiane dit Mbaye neveu du Buur Saloum Fodé Diouf. C’est pourquoi tout l’ancien royaume du Saloum par la voix de Thierno Coumba Daga Ndao lui a rendu un hommage fort mérité.

D’autres témoignages qui ont également retenu les attentions celui de Me Papa Leyti Ndiaye ancien bâtonnier de l’ordre des avocats et l’intervention fort remarquée de son neveu l’ambassadeur chevronné Ibou Yagou Ndiaye empreinte d’émotion.

Pour tout dire, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Samba NDIAYE est un des exemples achevés de la génération de Commissaires de Police qui restent parmi les plus grandes personnalités dont la Police nationale est plus que fière.

Adieu Commissaire Samba Ndiaye « Buur Laghem » et permettez-moi de déclarer que votre mission sur terre fut couronnée de plein succès.

REPOSEZ EN PAIX MON TRÈS CHER COMMISSAIRE.

LE SÉNÉGAL NE VOUS OUBLIERA JAMAIS.