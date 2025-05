Ansoumana Dione : «Azoura Fall n’est pas un malade mental»

Azoura FALL obtient une liberté provisoire, il ne souffre point de troubles mentaux, explique Ansoumana DIONE.

Cette affaire Azoura FALL nous intéresse véritablement depuis la sortie de Maître Abdoulaye TALL évoquant des troubles mentaux dont souffrirait son client. Aujourd’hui, le concerné a pu bénéficier d’une liberté provisoire, ce que nous magnifions à sa juste valeur, la détention en prison devant être pour nous une exception et non la règle. Rien ne vaut la liberté surtout pour une personne qui aurait des problèmes de santé. C’est très normal. Seulement, en ce qui concerne les troubles mentaux signalés par un de ses Avocat Maître Abdoulaye TALL, nous pouvons dire sans nous tromper que Azoura FALL n’a pas de problèmes à ce niveau. Sinon, il serait présenté à un médecin psychiatre.

Ce serait un précédent très dangereux pour notre pays de dire que Azoura FALL souffre de troubles mentaux, dans le seul but de l’extraire des liens de la détention. En fait, il est clair qu’il sera jugé sur les faits qui lui sont reprochés et non sur un quelconque problème de santé mentale. En tout cas, nous nous réjouissons de cette liberté provisoire qui vient restaurer sa dignité après cette sortie maladroite de Maître Abdoulaye TALL. Azoura FALL n’est donc pas un malade mental et nous tenons à le préciser, ici, même s’il aurait besoin d’une assistance psychologique. Ainsi, nous attendons le procès que nous allons suivre avec un intérêt particulier, même si au plan mental, il est très bien stable.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)