Ansoumana Dione exige la libération immédiate de Boubacar Seye

Affaire Boubacar SEYE : Ansoumana DIONE interpelle le Président Macky SALL.

Que se passe-t-il au Sénégal ? Le Président Macky SALL et son gouvernement sont-ils réellement conscients de la gravité de l’heure ? Comment Monsieur Boubacar SEYE, Président de Horizon sans frontières, peut-il être arrêté de cette façon si cruelle, ridicule et humiliante ? Pourquoi tout cet acharnement contre ce fervent défenseur émérite des droits des citoyens sénégalais qui vivent à l’étranger ? Nos dirigeants sont-ils devenus fous ? Autant de questions, parmi d’autres, que se pose Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). Qui exige la libération immédiate et sans aucune condition de ce grand homme de principe et de valeur, que toute la République devrait pourtant honorer pour les innombrables sacrifices qu’il ne cesse consentir pour tout sénégalais de la diaspora. Pour Ansoumana DIONE, Boubacar SEYE ne mérite pas cette arrestation illégale et arbitraire, que rien absolument ne peut justifier. C’est pourquoi, le Président de l’ASSAMM interpelle directement, ici, le chef de l’Etat Macky SALL, pour la libération du vrai Ambassadeur des sénégalais de l’extérieur afin de lui accorder une audience au Palais de la République, pour de larges discussions, honnêtes et sincères, dans l’intérêt supérieur de toute la nation. Attention, prévient Ansoumana DIONE, un Etat normal ne déshonore pas ses dignes fils.

Rufisque, le 17 janvier 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)