Ansoumana Dione : « Les sénégalais ne sont pas trompés, ils ont été trompés »

Ansoumana DIONE sur la présidentielle de 2024 : « les sénégalais ne sont pas trompés, ils ont été trompés »

Quelques mois seulement après l’élection du Président Bassirou Diomaye FAYE, beaucoup de citoyens sénégalais se voient commettre une très grosse erreur par rapport à l’aboutissement de l’élection présidentielle de 2024. Ils ne cessent de répéter : « nous nous sommes trompés ». Non, ils ont été plutôt trompés par une classe politique, disant que « Diomaye moy SONKO », ce qui ne correspond pas à la réalité, ces deux personnages étant bien différents. Oui, le peuple sénégalais a eu le tort de choisir son Président de la République sur la base d’une vaste tromperie et non sur la base d’un programme clair et un profil bien déterminé.

Aujourd’hui, le constat est unanime. Le pays est bloqué dans tous les sens. Aucune réalisation, si ce n’est que des pertes d’emplois causés par une sorte de vengeance des nouvelles autorités sur d’honnêtes travailleurs dont le seul tort est de ne pas appartenir au Parti PASTEF. Qu’elles se le tiennent pour dit : le peuple sénégalais si mature et très courageux sait faire la différence dans de pareilles graves situations. Aux législatives, les électeurs ont confirmé leur engagement en offrant une majorité confortable à ce duo Diomaye-SONKO, pour mieux faire face à leurs multiples préoccupations. Malheureusement, tel ne sera pas le cas.

Contrairement aux attentes des populations, le régime en place déroule un nouveau agenda, ignorant totalement les vrais problèmes pour lesquels il a été porté au pouvoir. Et, le désespoir est devenu la chose la plus partagée chez les populations, avec ses lots de conséquences néfastes, sur la santé mentale des citoyens et la sécurité publique, pour ne citer que cela. Avec toutes ces nombreuses difficultés que traverse la société, notamment au plan économique, liées au chômage, aux pertes d’emplois et aux mauvaises récoltes, nous risquons de vivre une situation délicate, si l’on y prend garde et les tenants du pouvoir sont avertis.

Le 12 février 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)