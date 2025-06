Ansoumana Dione : «Macky peut être le SG de l’ONU sans le soutien de l’Etat du Sénégal»

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

Ansoumana DIONE : « Macky SALL peut être élu Secrétaire Général de l’ONU sans le soutien de l’Etat du Sénégal. »

Que l’Etat du Sénégal, évidemment, avec l’actuel régime du Président Bassirou Diomaye FAYE, refuse de soutenir la candidature de l’ancien Président de République, Macky SALL, au poste de Secrétaire Général des Nations Unies, ceci ne changerait en rien pour son élection éventuelle à la tête de cette prestigieuse organisation.

Si toutefois que les nouvelles autorités ne supportent pas sa candidature, le Président Macky SALL pourra sans doute se présenter sur proposition d’un autre Etat membre. Mais, l’intéressé ne s’étant pas encore prononcé de façon officielle, il est vraiment regrettable pour son Excellence Madame Yacine FALL, Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, de manifester son désaccord. Ne devrait-elle pas attendre, l’Etat du Sénégal serait le tout premier à être informé si la candidature de Macky SALL se confirmerait ?

De toutes les façons, si le destin choisi que l’ex-Président du Sénégal, Macky SALL, devienne le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, personne n’y pourra rien. Déjà, il dispose de tous les atouts, vu la très grande mobilisation exceptionnelle au niveau international, pour cette candidature en perspective. Attention, ce serait une grosse erreur pour le Président Bassirou Diomaye FAYE de ne pas soutenir son prédécesseur, pour quelque motif que ce soit.

Le Sénégal demeure et restera toujours une grande nation et une éventuelle élection de Macky SALL à la tête de l’ONU ne pourra être qu’une consécration pour notre pays et l’Afrique toute entière. C’est la raison pour laquelle, moi, Ansoumana DIONE, Président Fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), je lui apporte mon soutien.

Le 09 juin 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)