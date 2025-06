Journée mondiale des Océans : L’ADES appelle à une action collective pour la protection des océans

« L’ADES appelle à une action collective en faveur des Aires marines Protégées (AMP) et demande à l’Etat de poursuivre les mesures nationales actives pour protéger nos océans »

La communauté internationale célèbre ce 08 juin 2025, la journée mondiale des Océans « Les merveilles de l’océan : faire vivre ce qui nous fait vivre » est le thème de cette édition 2025, une année marquée par la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable et la célébration de la Conférence mondiale sur les océans. Cette édition 2025 qui est célébré, juste avant la Conférence des Nations Unies sur l’Océan (qui se tiendra du 9 au 13 juin 2025) démontre que la concomitance de ces deux évènements majeurs de l’ONU sur les océans est une opportunité sans précédent d’amplifier la visibilité et les efforts de collaboration en faveur des océans.

Avec cette nouvelle vision, elle nous rappelle notre lien profond avec la mer et appelle à sa protection par des décisions guidées par la curiosité, la sagesse et l’engagement en faveur du bien-être collectif, le rôle vital que nos océans jouent dans l’économie mondiale, plus de 80 % du commerce mondial étant transportés par voie maritime, nos océans sont une source d’emplois et de nourriture pour des millions de personnes, un habitat pour d’innombrables espèces marines et un régulateur du climat de la planète, qui atténue les effets des changements climatiques.

Selon La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, (IPBES), la pression sur nos océans a pour qualificatif, la surpêche, l’exploitation des fonds marins, les changements climatiques et la pollution …….. Entre autres.

Avec 90 % des populations de gros poissons déjà épuisées et 50 % des récifs coralliens détruits, nous prenons plus de l’océan que ce qui peut être reconstitué. Pour protéger et préserver l’océan et tout ce qu’il soutient, nous devons donc créer un nouvel équilibre, ancré dans une véritable compréhension de l’océan et de la façon dont l’humanité y est liée.

Nous devons établir une relation avec l’océan qui soit réellement inclusive, innovante et éclairée par les leçons du passé. Nous avons besoin de l’océan pour survivre et l’océan a aujourd’hui, plus que jamais auparavant, besoin d’un soutien accru pour continuer à remplir ses fonctions, dont toute la planète dépend.

C’est pourquoi, nous, Alliance des écologistes du Sénégal,

– Appelons à une action collective pour soutenir la politique de l’Etat en matière d’aires marines protégées (AMP) dans une approche de gestion partagée (cogestion), pour mieux soutenir les activités socio-économiques telles que la pêche artisanale et l’écotourisme ;

– et demandons à l’Etat de poursuivre les mesures nationales actives pour protéger nos océans.

Baye Salla MAR, LE PRESIDENT,

Membre de la conférence des Leaders, Coalition Diomaye Président