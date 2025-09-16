Ansoumana Dione : « Plus de la moitié de la population mondiale risque de souffrir de problèmes de santé mentale »

Plus de la moitié de la population mondiale risque de souffrir de problèmes de santé mentale, d’ici à 2050, alerte Ansoumana DIONE.

Durant ces 25 dernières années, Ansoumana DIONE s’est fait un nom, devenu célèbre, marquant son empreinte d’un ancre indélébile dans la promotion de la santé mentale et le respect des droits des malades mentaux. Aujourd’hui, il est une grande fierté mondiale, vu ses multiples actions en faveur de cette frange très vulnérable de la population. Pour la première fois, il a instauré la gratuité des soins en santé mentale, faisant du Sénégal un pionnier important en la matière. Grâce à ses nombreuses interventions dans la presse nationale et internationale, la santé mentale est considérée parmi les priorités pour les Nations Unies. Si rien n’est fait, plus de la moitié de la population mondiale risque de souffrir de problèmes de santé mentale, d’ici à 2050, ce que la Communauté internationale a bien saisi.

De plus en plus, la nature humaine est persécutée par de nombreux fléaux, sans compter la situation économique et sociale extrêmement tendue pour la plupart des pays dits riches, pauvres et ceux en voie de développement. Le surpeulement des grandes villes où la pauvreté règne en maître, ajoutée à tout cela, l’insécurité, la criminalité, entre autres, sont parmi les facteurs aggravants. Pire encore, il y a le grave phénomène des réseaux sociaux qui impacte négativement sur la santé mentale. Le stress, l’anxiété, la dépression, pour ne citer que cela, constituent les faits les plus récurrents auxquels l’humanité est confrontées. Face à cette situation très catastrophique, rares sont les pays qui se sont préparés pour apporter l’aide nécessaire à ses citoyens qui sont laissés à eux-mêmes et c’est dommage.

En ce début du 21e siècle, le suicide qui se présente sous plusieurs formes, la consommation abusive de l’alcool et des substances spychoactives ainsi que l’utilisation de la technologie, se substituant à l’être humain dans certains travaux, ce qui augmente le taux de chômage, sont des éléments parmi tant d’autres qui conduisent surtout à la détérioration de la santé mentale. L’action de l’homme par rapport à l’environnement, avec ses conséquences sur les changements climatiques et son corollaire : la pollution qui fragilise le fonctionnement du système nerveux, sont autant d’autres menaces pour le bien-être de l’homme. Et, c’est dans ce contexte délicat que l’Assemblée Générale des Nations Unies va tenir une réunion ce 25 septembre 2025 à New York sur la santé mentale et c’est rassurant.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)