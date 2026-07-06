Ansoumana Dione salue le soutien de Macky Sall aux malades mentaux

Le président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), Ansoumana Dione, est revenu sur l’appui que lui avait accordé l’ancien président Macky Sall dans le domaine de la santé mentale. Dans une déclaration, il met en avant les résultats obtenus par le Centre Ansoumana Dione, plus de trois ans après l’audience présidentielle du 17 janvier 2023.

Selon Ansoumana Dione, cette rencontre avait marqué un tournant pour son association. Il rappelle que « le Président Macky Sall accorda une audience très solennelle » à l’ASSAMM pour la restitution du Centre Ansoumana Dione de Kaolack. Il souligne également que l’ancien chef de l’État « avait offert un véhicule neuf avec un appui financier » afin de soutenir les activités de prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux.

Le président de l’ASSAMM affirme que les effets de cet accompagnement sont aujourd’hui visibles. « Le Centre Ansoumana Dione est devenu une référence dans le monde en termes de gratuité totale des soins en santé mentale », soutient-il, ajoutant que cette initiative a permis à « beaucoup de malades mentaux issus de la rue et des familles si démunies de retrouver leur dignité et leurs facultés mentales ».

Il indique que ce travail lui a valu une reconnaissance internationale. « Ansoumana Dione est élevé au rang de Docteur Honoris Causa », annonce-t-il, précisant que la cérémonie de remise de cette distinction est prévue le 16 octobre prochain en République centrafricaine par l’Institut Africain de Recherche Pluridisciplinaire Appliquée.

Dans sa déclaration, Ansoumana Dione évoque également la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU. Il rappelle que l’ancien président doit recevoir, le 16 juillet à Abidjan, « une double distinction de Docteur Honoris Causa et le Prix Africain de la Démocratie ».

À cette occasion, le président de l’ASSAMM annonce qu’il compte rendre un hommage personnel à l’ancien chef de l’État. « En marge de cette cérémonie (…), Ansoumana Dione remettra, s’il plaît à Dieu, un magnifique tableau au Président Macky Sall, pour sa candidature à l’ONU », conclut-il.