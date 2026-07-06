Réorganisation interne : Le PUMA dément des « fausses informations » et justifie sa démarche

Le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA) est sorti de son silence à la suite des informations publiées dans la presse concernant sa réorganisation interne. Dans un communiqué, la structure dénonce des « fausses informations qui relèvent strictement de la manipulation » et apporte des précisions sur les mesures engagées.

Le PUMA explique que cette réorganisation s’inscrit dans la mise en œuvre des recommandations formulées par un audit de la Cour des comptes, complété par un audit organisationnel et des ressources humaines commandité par la nouvelle coordonnatrice dès sa prise de fonction. « Un audit de la Cour des comptes et un audit organisationnel et RH recommandent une réorganisation interne », souligne le communiqué.

Selon le document, les audits ont mis en évidence « des inadéquations entre certains postes et les profils correspondants », « un sureffectif dans plusieurs segments opérationnels », « un taux d’activités faible voire inexistant sur certaines fonctions » ainsi que « la nécessité d’un redimensionnement des ressources humaines pour aligner le PUMA sur les standards de performances attendus ».

Le PUMA précise que les recommandations initiales prévoyaient le licenciement de 23 agents. Toutefois, la direction affirme avoir privilégié une solution moins radicale. « Au lieu de 23 personnes que les audits ont proposé pour licenciement, le PUMA en a redéployé 14 (…) pour éviter tout licenciement », indique-t-il. Pour les neuf agents restants, la structure affirme avoir proposé « un départ négocié avec un paiement intégral de tous leurs droits et indemnités et un accompagnement de départ ».

Le programme dément également toute contradiction entre ces départs et les recrutements en cours. Il précise que « les six postes concernés sont prévus dans l’organigramme » et correspondent à « deux départs à la retraite, deux démissions et deux postes recommandés par la Cour des comptes ». Il ajoute que ces recrutements ont fait l’objet « d’appels à candidatures publiés dans la presse ».

Concernant sa situation financière, le PUMA rappelle que « le budget est passé de 12,22 milliards à 5 milliards de francs CFA en 2025 » et précise que le programme PRDC-VFS financé par la Banque mondiale dispose de sa propre unité de gestion autonome, le PUMA n’intervenant qu’en qualité d’agence d’exécution technique.

La structure estime que les dénonciations formulées par un collectif d’agents « ne reposent sur aucun manquement procédural » et visent « à entraver une démarche de mise en conformité des recommandations issues des audits de la Cour des comptes et des cabinets indépendants ». Le PUMA conclut en affirmant que « la procédure en cours est justifiée, nécessaire, conforme et encadrée ».