Ansoumana Dione sur les cas de suicide : « L’heure est assez grave »

Suicide à la Sicap rue 10 : Ansoumana DIONE avait alerté les autorités et appelle à un débat national sur ce fléau.

Encore un autre cas de suicide, cette fois-ci, en plein cœur de Dakar, avec un jeune vendeur de chaussures, originaire de Matam, qui s’est suicidé par pendaison à la Sicap rue 10. Attention, nous avions alerté sur la recrudescence de ce vaste fléau et les nouvelles autorités semblent faire la sourde oreille. D’ailleurs, la très longue lettre posthume de l’étudiant Matar DIAGNE, de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis n’a absolument rien servi aux tenants actuels pouvoir. Qui, jusqu’ici, restent insensibles à ce problème, malgré son ampleur et sa gravité. Où va le Sénégal avec ces nombreux cas de suicides dus à plusieurs facteurs ?

Déjà, notre jeunesse sénégalaise est laissée à elle-même, sans aucune perspective. Comme si cela ne suffisait pas, les nouveaux dirigeants nous imposent un débat stérile et inopportun, avec la publication du rapport de la Cour des comptes. En fait, ceci ne fait que tuer davantage l’espoir chez les jeunes à qui ils avaient promis un avenir meilleur, une fois arrivés au pouvoir. Les débats devraient tourner essentiellement autour de la résolution du problème du chômage et sur d’autres priorités nationales. Ainsi, tout le monde pourrait s’attendre au moins à plus de solutions à certains problèmes des populations, avec un réel espoir.

Malheureusement, tel n’est pas le cas. Il existe une grande différence entre les préoccupations des citoyens et celles du régime en place qui se distingue dans une dynamique de vengeance et de chasse aux sorcières. Or, cela ne rime pas avec la prise en charge des nombreuses attentes des citoyens, ce qui augmente le désespoir notamment chez les jeunes. Maintenant, face au stress et aux difficultés de la vie, il est très facile pour quelqu’un qui n’est pas assez solide sur le plan mental et psychologique, de se suicider, une façon de disparaître pour fuir les multiples questions auxquelles il n’a pas de réponses. L’heure est assez grave.

Pour éviter que ce phénomène extrêmement complexe ne perdure, moi, Ansoumana DIONE, Président Fondateur de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), j’en appelle à la conscience collective, pour la tenue d’un débat national sur le suicide. L’année 2025 a été retenue comme étant la grande cause pour la santé mentale surtout en France, vu les énormes défis auxquels les nations sont confrontées en la matière. Le Sénégal a intérêt à s’aligner dans cette optique en vue d’éviter une catastrophe sanitaire et sociale qui risque de plonger notre très cher pays dans un chaos insoutenable.

Le 16 février 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)