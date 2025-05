Anta Babacar Ngom face à son destin…l’heure de faire le bon choix ! 

Anta Babacar Ngom revient au devant de l’actualité. La présidente du parti Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) a pris une décision inattendue. Elle a décidé de quitter le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR). Une décision qui lui ouvre de nouvelles perspectives. Pour beaucoup d’observateurs de la scène politique, la députée doit faire un choix. Mais pas n’importe laquelle. Elle doit désormais tracer son destin. Ce qui implique de suivre la bonne voie.

En tournée de proximité à Kaffrine, Anta Babacar Ngom a officiellement annoncé, ce week-end, son retrait définitif du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR). La présidente du parti Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) affirme vouloir désormais tracer une voie politique indépendante, portée par une nouvelle vision. « Je quitte définitivement le FDR », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

« Aujourd’hui, l’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) entend tracer sa propre voie et assumer pleinement son autonomie. Je suis désormais engagée à 100 % dans ce projet politique, enraciné dans les réalités du pays, tourné vers la jeunesse, les femmes et les territoires oubliés. Mais je reste fermement ancrée dans l’opposition », a-t-elle précisé dans la note. Selon Anta Babacar Ngom, cette décision n’est pas le fruit d’un désaccord ponctuel, mais bien d’une réflexion stratégique mûrie depuis plusieurs mois.

Elle dit vouloir « affirmer une nouvelle identité politique fondée sur la proximité, l’écoute, et une autre manière de faire de la politique ». Dans cette dynamique, sa tournée à Kaffrine vise à « renforcer les bases de l’ARC et consolider un mouvement citoyen porté par les aspirations profondes des populations ». S’agissant du Dialogue national initié par les autorités, elle annonce que l’ARC « va se concerter afin de définir sa position ».

Figure montante de la scène politique sénégalaise, elle se trouve, aujourd’hui, à un moment clé de sa carrière. Son potentiel à incarner une opposition forte et novatrice ne fait aucun doute, mais la voie qu’elle choisira de suivre dans les prochains mois sera déterminante. De nombreux observateurs s’accordent à dire qu’une stratégie en solo, affranchie des dynamiques partisanes traditionnelles, pourrait s’avérer payante pour celle qui pourrait devenir la figure de proue de l’opposition féminine.

Pour véritablement conquérir le cœur des Sénégalais, l’approche de l’opposition devra évoluer. Contrairement aux radicaux, Anta Babacar Ngom devrait être loin des critiques systématiques et stériles. Elle devrait penser à incarner une participation active et constructive au débat national. Proposer des alternatives crédibles, contribuer à l’amélioration des politiques publiques et reconnaître les avancées du gouvernement en place sont autant de pistes pour gagner la confiance d’un électorat de plus en plus exigeant. Une opposition complétive, axée sur la proposition et la collaboration, semble être la clé du succès.

La jeunesse et la vision d’Anta Babacar Ngom Diack constituent des atouts majeurs pour elle. La présidente de l’ARC représente une nouvelle génération de leaders, porteurs capables d’apporter un souffle nouveau à la politique sénégalaise. Son expérience professionnelle et son engagement en faveur du développement économique sont des gages de sérieux et de compétence. Elle a le potentiel de marquer durablement le paysage politique national.

Pour cela, elle devra faire le bon choix. L’avènement du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) à changer le niveau. L’ancien système politique est caduque. Il faut désormais s’aligner sur la jeunesse pour réussir à se faire connaître. Chose que Ousmane Sonko a très tôt. Il est essentiel pour toute figure de l’opposition de prendre en compte que l’actuel premier ministre est l’homme choisi par la jeunesse et de construire sa propre stratégie en conséquence.

La patronne de l’ARC devra éviter de rivaliser frontalement contre Ousmane Sonko. L’enjeu pour Anta Babacar Ngom Diack est de proposer une alternative crédible et de mobiliser son propre électorat. L’heure est au choix stratégique pour cette femme politique dont le potentiel ne demande qu’à s’épanouir pleinement au service du Sénégal. Alors, La balle est dans le camp de celle qui a réussi à faire son entrée à l’Assemblée nationale.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn