Appel à la résistance…Des religieux chez Sonko

Le collectif des religieux pour la sauvegarde de la paix civile a rendu visite à Ousmane Sonko ce samedi. Ce, pour lui adresser le message de ses mandants, dans le cadre de leur médiation dans l’affaire du viol présumé.

La délégation était dirigée par Mame Mactar Gueye et l’Abbé Jacques Seck.

« Nous avons reçu mandat du collectif des religieux pour la sauvegarde de la paix civile. Nous sommes venus transmettre le message à Ousmane Sonko. Maintenant nous allons tenir une réunion d’évaluation entre nous, qui sera sanctionnée par un communiqué de presse », a déclaré Mame Makhtar Gueye au sortir du domicile du leader de Pastef.

Il indiquera que leur Collectif a eu « un entretien franc et ouvert, d’une heure trente minutes avec le leader de Pastef ». Le collectif compte communiquer plus amplement lorsqu’il aura bouclé ses entretiens avec tous les protagonistes, mais sans interférer dans l’action de l’institution judiciaire. « Notre seule et unique préoccupation : la sauvegarde de la Stabilité sociale et de la Paix civile », dit-il.