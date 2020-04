Argent de la Diaspora : l’Ambassadeur du Sénégal en France accusé d’opacité

POURQUOI LA REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE DU SÉNÉGAL EN FRANCE NE COMMUNIQUE T- ELLE PAS DE MANIÈRE TRANSPARENTE SUR LE MONTANT DE LA DOTATION FINANCIÈRE DÉDIÉE A LA DIASPORA SÉNÉGALAISE EN FRANCE ?

Que se passe t – il en France pour que Monsieur l’ambassadeur du Sénégal en France et les consuls généraux ne communiquent pas aux sénégalais de France le montant de la première tranche financière que le gouvernement du Sénégal leurs a confié pour sa politique d’accompagnement des sénégalais de l’extérieur vivant sur le territoire Français ?

Depuis une semaine, nous vivons à travers plusieurs représentations diplomatiques et consulaires des modes de communication transparents sur les dotations qu’elles ont reçu de l’Etat en faveur des ressortissants sénégalais de leurs circonscriptions diplomatiques et consulaires.

De la Belgique, à L’Angleterre, jusqu’au Congo- BRAZAVILLE, Congo RDC, Gabon , et en côte d’Ivoire, pour ne citer que ces pays, chaque ambassadeur a indiqué à travers un communiqué officiel accompagné de moyens sonores , à ces concitoyens , le montant obtenu de la première tranche de versement, de la composition des commissions de distribution et ses déclinaisons locales à travers les différents pays, des échanges avec les réseaux associatifs locaux en français et en langues nationales sénégalaises s’il vous plait, ainsi qu’une publicité sur les critères retenus pour la distribution des aides financières.

Nous constatons aussi les disponibilités de ces représentations diplomatiques et consulaires à vouloir échanger avec les réseaux des diasporas sénégalaises sur l’amélioration des conditions de répartition de ces aides financières pour que cela respecte au mieux les sociographies des diasporas sénégalaises dans leurs pays d’affectation.

Curieusement en France, c’est le silence radio qui prévaut comme si il y avait quelque à chose à cacher. En France, il y a trois consulats généraux, des bureaux consulaires et des consulats honoraires. Ça va se passer comment ?

Quelle est le montant de la dotation que Monsieur l’ambassadeur a reçu pour une première tranche en faveur des sénégalais de France ? Qu’elle est la dotation pour chaque circonscription consulaire ?

Quels sont les critères retenus pour l’accessibilité des sénégalais dans le cas spécifique de la France concernant cette mise à disposition de l’Etat ,cette aide sociale du gouvernement ?

Comment est constituée la commission de distribution et quel est le calendrier de remise de cet argent et les modalités compte tenu de la période de confinement en France de cet argent et quelle est la déclinaison locale de celle-ci sur l’ensemble du territoire Français ?

En l’absence des députés des sénégalais de l’extérieur qui sont bloqués au Sénégal et ne peuvent pas revenir en France, qui d’autre est membre de la commission et quelle est la personnalité du secteur associatif ou la personnalité neutre cooptée et selon quel critère ?

Comment se fait -il que dans toutes les ambassades on communique sur les montants reçus et la constitution des commissions et pour quoi la France se tait en adoptant une répartition en catimini ?

De très gros soupçons de gestion politico partisane de cet argent en France alimentent toutes les conversations dans les réseaux des diasporas comme cela avait été le cas avec le FAISE qui a été géré de manière scandaleuse au détriment d’une majeure partie des sénégalais de France qui en avaient réellement besoin réellement besoin puissent en bénéficier de droit.

De toutes les façons , quelque soit alpha , nous saurons, car les récurrences multiples entre les réseaux des diasporas en France , que l’ambassadeur et le consul ignorent complètement, nous aideront à savoir et nous attendons ce moment là

DEME MAMADOU

Sociologue des migrations et du développement local

Responsable associatif

Membre des réseaux interconnectés des diasporas sénégalaises