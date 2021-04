Argent des motos jakarta…Mansour Faye pris en flagrant délit

Le mensonge de trop de Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Un mensonge flagrant suivi d’un démenti flagrant. Le conseil présidentiel pour l’emploi des jeunes initié par le président de la République a mis en exergue l’incompétence et la malhonnêteté de certains ministres qui mentent au président sur l’exécution des programmes et qui, de par leurs manquements, occasionnent des manifestations anti gouvernementales. Comme ce fut le cas hier avec le ministre Mansour Faye.

Le chef de l’Etat Macky Sall a validé hier jeudi, le Programme d’Urgence pour l’Emploi et l’Insertion socio-économique des jeunes et demandé au gouvernement de le finaliser avant le 30 avril. Et pour en arriver là, le président Macky Sall avait dû jouer carte sur table entre le gouvernement, l’administration territoriale et les associations de jeunesse. Et pendant cet exercice de « vérité ou mensonge », le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a été démenti publiquement par un gouverneur sur l’argent du Fonds Force covid destiné aux conducteurs de motos Jakarta…Comment en est-on arrivé là ?

Voici les faits…

Lorsque la covid-19 a été déclarée comme Pandémie par l’organisation mondiale de la santé (OMS), le Président de la République, Macky Sall a créé un Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 (Fonds Force Covid19) doté de 1.000 milliards de FCFA. Ce Fonds a été alimenté par l’Etat, le secteur privé, les partenaires au développement et toutes les bonnes volontés. Et ce fonds était destiné aux secteurs les plus affectés par la crise du Covid-19, en particulier l’hôtellerie, la restauration, la culture et le transport. Et le secteur des transports terrestres était dirigé à l’époque par le ministre El hadji Oumar Youm.

Le 17 août 2020, en présence du Comité de suivi du Force-Covid-19 dirigé par le général François Ndiaye, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, El hadji Oumar Youm, a expliqué comment les 8 milliards 410 millions alloués au secteur des transports devaient être gérés avec une part pour les taxis, les cars rapides et les conducteurs de motos jakarta. Et ce sont ces derniers qui se plaignent jusqu’aujourd’hui de n’avoir rien reçu. Ce que dément le remplaçant de Oumar Youm à la tête de ce secteur. Pour Mansour Faye, l’argent des conducteurs de Motos Jakarta ont été virés dans les caisses des gouverneurs de régions.

Et hier au conseil présidentiel, le président Macky Sall lit publiquement la note du ministre Mansour Faye. Et devant les caméras, le président Macky Sall déclare que le ministre confirme que l’argent des conducteurs de motos jakarta se trouve dans les caisses des gouverneurs. Le porte-parole des gouverneurs est invité devant le président Macky Sall à s’expliquer. Et devant le chef de l’état, le porte-parole des gouverneurs, parlant au nom de tous ses collègues, déclare qu’« à ce jour, aucun gouverneur n’a reçu l’argent des conducteurs de motos jakarta ». Douche froide pour le ministre sur cette vidéo.

Le ministre des Transports Mansour Faye ment à @Macky_Sall sur des fonds covid qu'il aurait transmis aux gouverneurs pour les conducteurs de moto " Djakarta" mais il est aussitôt démenti publiquement par les gouverneurs du Sénégal. #FreeSenegal pic.twitter.com/jiqqbtDfni — Waangrin (@Waangrin) April 22, 2021

Une salve d’applaudissements retentit dans la salle, l’intervention du gouverneur est fortement saluée, le président Macky, pas visiblement surpris, esquisse un léger sourire. C’est un désaveu total pour le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye qui est aussi le beau-frère du président. Comment a-t-il pu dire au président que l’argent a été distribué alors qu’il ne l’est pas ? une faute lourde qui devrait entraîner son limogeage. Et ce mensonge de Mansour Faye qui est sans aucun doute une goutte dans l’océan de mensonges du gouvernement devrait pousser Macky Sall à exiger l’audit de tous les ministères.

La Rédaction de Xibaaru