Arme, argent…Voici ce que la DIC a découvert chez Jérôme Bandiaky

Les éléments de la DIC ont effectué ce jeudi une perquisition dans une des maisons de Jérôme Bandiaky alias « Sniper » à Saly (département de Mbour). Sur place, les enquêteurs ont trouvé une arme automatique de calibre 22 sans autorisation. Le mis en cause a déclaré n’avoir pas une autorisation de port d’armes. Un pistolet d’alarme a été aussi découvert dans le domicile.

Les policiers ont également trouvé un sac contenant un million de FCFA lors de la perquisition à son domicile à Dakar. Et lorsqu’il a été interrogé sur la provenance de cet argent, le sieur Bandiaky a répondu aux enquêteurs qu’il l’a gagné à la sueur de son front avec sa société. À la question de savoir s’il est militant d’une formation politique, BANDIANKY a déclaré qu’il est militant de l’Apr. Par contre, il n’est membre d’aucun syndicat. À la fin de l’audition, il sera interrogé sur l’affaire des deux gendarmes (Fulbert Sambou et Didier Badji). Les enquêteurs lui ont demandé s’il était au courant de leurs décès et ce qu’il en pensait ? Jérôme Bandiaky a répondu qu’il a su cette affaire comme tout le monde via les réseaux sociaux.

Suite à l’audition, il est toujours maintenu en garde à vue et passera encore la nuit au commissariat du Plateau.

