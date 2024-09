Zappée du Projet…la société civile tire sur Ousmane Sonko

Lors du dernier Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté l’agenda de validation du nouveau Référentiel des politiques économiques sociales 2025-2050 et de ses déclinaisons en un Master Plan 2025-2034 et un Plan quinquennal 2025-2029. À cet égard, mentionne le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire du gouvernement, « il [Ousmane Sonko] a rappelé les différentes étapes du processus d’élaboration du Référentiel, en mettant en exergue les concertations menées notamment avec le secteur privé et la société civile pour recueillir leurs avis et commentaires sur les documents élaborés » avant la présentation au chef de l’État sénégalais en vue de l’adoption et la publication du document censé remplacer le Plan Sénégal Émergent (PSE) de l’ancien Président Macky Sall.

Des organisations de la société civile, « connues et reconnues comme telles », affirment le contraire. Interrogées par Source A, elles déclarent toutes « n’avoir pas été consultées à ce propos ». C’est le cas de la Ligue sénégalaise des droits humains, d’Africa Jom Center, du Forum Civil, de l’ONG 3D, et de Legs Africa (Leadership, Ethique, Gouvernance, Stratégies pour l’Afrique), entres autres organisations, liste le quotidien d’information.

« Pour le moment, en toute sincérité, nous n’avons pas été impliqués », confirme Alioune Tine, président du Think Tank Africa Jom Center, contacté par Source A. Même son de cloche chez Babacar Fall, secrétaire général du Groupe de recherches et d’appui à la démocratie participative et la bonne Gouvernance (Gradec). « Il faut essayer de vous rapprocher des autres, tels que Moundiaye Cissé, pour voir. Pour notre part, on n’a pas été consulté. Très honnêtement », renvoie l’interlocuteur du journal. La même source avance « qu’Alassane Seck de la Ligue sénégalaise des droits humains ; Elimane Haby Kane de Legs Africa; Moundiaye Cissé de l’ONG 3D ; Birahim Seck du Forum Civil, entre autres, n’ont appris ces concertations qu’à travers le communiqué du Conseil des ministres ».

Et pourtant, dira Alioune Tine, repris par Seneweb qui cite Source A, « nous ne demandons qu’à nous approprier le Projet. En réalité, même quand on critique le Projet, c’est une façon de se l’approprier ».