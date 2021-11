Arona Coumba Ndoffène Diouf : « L’opposition ne peut plus tromper les Sénégalais »

Dans un entretien avec nos confrères de « Vox Pop », la tête de liste de Benno Bokk Yakaar (BBY) dans la commune de Biscuiterie, Arona Coumba Ndoffène Diouf monte au créneau pour se prononcer sur les questions brûlantes de l’actualité, l’affaire Barthélemy Dias.

« Khalifa Sall, Barthélemy Dias et leurs avocats, étaient notifiés, depuis le mois de juillet 2021, de la convocation de Dias au mois de novembre. Ceci était le fait que Dias était absent lors de son audition et ses avocats avaient demandé le renvoi. Aujourd’hui, c’est de la pure démagogie de vouloir adosser cette convocation à une affaire purement politique. Mais, nous les comprenons, ils savent bien que ce chaos observé dans leurs partis et coalitions ne jouent pas en leur faveur et qu’ils perdront les élections. Donc, il faut créer cette diversion, et du coup, avoir une opportunité de se réunir autour d’appels à la violence, seule chose qu’ils savent faire, sachant qu’ils ne peuvent plus tromper les Sénégalais », déclare Arona Coumba Ndoffène Diouf.