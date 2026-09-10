ARTP : Cheikh Tidiane Sarr nommé Directeur général

L’Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (ARTP) a désormais un nouveau Directeur général. Cheikh Tidiane Sarr, ingénieur en Génie industriel et systèmes de télécommunications, manager et spécialiste du numérique et des services financiers régulés, a été nommé à ce poste.

Sa nomination a été officialisée par le décret n° 2026-1605 du 10 septembre 2026, à l’issue de l’appel à candidature lancé en juillet dernier, selon un communiqué de presse de la Présidence de la République.

Dans le même document, la Présidence informe que le chef de l’État a également instruit l’ouverture d’appels à candidatures pour le poste de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Le Président de la République a par ailleurs demandé la désignation des douze membres du Conseil national de régulation des Médias (CNRA).

Le pilotage immédiat de ces deux processus de sélection a été confié au Bureau Organisation et Méthodes (BOM).