CDC : Le processus de remplacement de Fadilou Keita enclenché

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a donné des instructions pour engager le processus devant aboutir au remplacement de Fadilou Keita à la tête de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Présidence de la République indique que le chef de l’État a ordonné l’ouverture de nouveaux appels à candidatures « pour le poste de Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la désignation des douze (12) membres du Conseil national de régulation des Médias (CNRA) ».

Le pilotage immédiat de ces procédures de sélection a été confié au Bureau Organisation et Méthodes (BOM), précise le communiqué.

Cette décision ouvre ainsi la voie à la désignation d’un nouveau Directeur général de la CDC, actuellement dirigée par Fadilou Keita.