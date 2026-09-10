Bassirou Diomaye Faye attendu à Washington et Abu Dhabi

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera prochainement deux déplacements à l’étranger, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis.

L’annonce a été faite jeudi lors du Conseil des ministres. Le chef de l’État se rendra à Washington les 14 et 15 septembre 2026 pour une visite de travail.

À l’issue de ce séjour aux États-Unis, Bassirou Diomaye Faye prendra la direction d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, où il effectuera une visite officielle les 16 et 17 septembre 2026.

« Le président de la République annonce qu’il effectuera une visite de travail, les 14 et 15 septembre 2026, à Washington, aux Etats-Unis, avant de se rendre, du 16 au 17 septembre 2026, à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, pour une visite officielle », rapporte le communiqué ayant sanctionné la réunion du Conseil des ministres tenue jeudi au palais de la République.