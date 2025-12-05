Assemblée : Le budget du ministère de la communication adopté

Le projet de budget 2026 du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a été adopté ce jeudi en séance plénière à l’Assemblée nationale. Sur les 165 députés inscrits, 135 ont pris part au vote, dont 11 par procuration. Parmi eux, 132 ont voté pour, un seul député s’y est opposé et deux se sont abstenus.

Pour l’exercice 2026, le budget du ministère est arrêté à 85 157 322 407 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et à 81 063 116 254 FCFA en crédits de paiement (CP).

Ces ressources sont destinées à renforcer la gouvernance du secteur, à soutenir la transformation de l’écosystème de la communication et à accélérer le développement de la souveraineté et de l’économie numériques. Les crédits sont répartis en plusieurs programmes majeurs.

Le Programme 1 qui concerne Pilotage, coordination et gestion administrative bénéficie d’une enveloppe de 633 143 691 FCFA en AE et en CP.

Le Programme 2 qui concerne la Transformation de l’écosystème de la communication reçoit 13 577 328 362 FCFA en AE et 13 527 328 362 FCFA en CP.

Le Programme 3 : Gouvernance et souveraineté numériques est doté de 37 776 322 144 FCFA en AE et de 33 791 015 991 FCFA en CP.