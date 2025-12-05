Assemblée nationale : La réponse de Alioune Sall à Cheikh Bara Ndiaye

Le ministre de la Communication, Alioune Sall, a répondu avec fermeté aux propos du député Cheikh Bara Ndiaye, qu’il accuse d’avoir créé une confusion entre les prérogatives de son ministère et celles du CNRA. « Il y a des confusions de rôle entre les prérogatives du ministère que je dirige et le CNRA », a-t-il d’abord soutenu, avant de hausser le ton. Selon lui, les accusations portées relèvent d’un manque d’information, voire de la désinformation. « L’honorabilité ne se présume point. Quand on porte la parole du peuple, on se renseigne avant de s’exprimer. Ce n’est pas la première fois. Les députés qui votent les lois ne doivent pas les ignorer », a-t-il lancé à l’adresse de Cheikh Bara Ndiaye.

Pour lever toute équivoque, Alioune Sall a clairement indiqué que l’organe mis en cause (le CNRA) est indépendant et rattaché à la Présidence de la République, et qu’il n’existe aucun lien hiérarchique ou fonctionnel avec son département ministériel. Il a également réfuté toute accusation de complaisance ou de silence face à d’éventuelles insultes. « Dire qu’on insulte un tel et que le ministre ne fait rien, c’est de la désinformation. J’espère que ce sera la dernière fois. Je pensais que c’était juste des propos de réseaux sociaux, mais quand ça arrive dans l’hémicycle, c’est grave ».

Autre clarification importante apportée par le ministre : l’organe concerné n’a compétence que sur la radio et la télévision, et pas sur les réseaux sociaux, où un véritable vide juridique demeure. Il reconnaît que le Code pénal intègre certaines dispositions sur les abus ou dérives en ligne, mais souligne qu’il existe encore des zones grises qui nécessitent une mise à jour du cadre légal pour mieux encadrer la communication numérique. Pour lui, les représentants du peuple ont le devoir de s’informer, de maîtriser les textes qu’ils votent et d’éviter les amalgames susceptibles de tromper l’opinion et d’installer la confusion institutionnelle.

Source : Seneweb