Cheikh Bara Ndiaye répond à Alioune Sall

Dans une déclaration sur sa page Facebook, Cheikh Bara Ndiaye se défend. Il a sévèrement critiqué les propos d’Alioune Sall, ministre des Communications, des Télécommunications et du Numérique.

Pour Bara Ndiaye, le CNRA « ne juge ni le prix du ciment, ni celui du sel, ni celui des denrées alimentaires ». Selon lui, l’organe de régulation audiovisuelle doit se limiter strictement à « évaluer l’activité » des acteurs du secteur et n’a pas vocation à intervenir dans d’autres domaines.

« Si le CNRA était un tribunal, tu serais le seul citoyen qu’il devrait appeler à la barre », a-t-il lancé à l’adresse d’Alioune Sall.

Cheikh Bara Ndiaye n’a pas manqué de tacler le ministre de la communication. Il estime que, si ce dernier se dédouane des « maladresses » du CNRA, il démontre alors qu’il n’a « toujours pas compris la mission » qui lui a été confiée.