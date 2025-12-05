Badara Gadiaga libre mais sous bracelet électronique

Badara Gadiaga, chroniqueur à la Tfm (Télé futurs médias, télé privée) est libre. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. M. Gadiaga est interdit de circuler au delà de 21 heures.

Cette condition va certainement l’empêcher de participer à l’émission « Jakarloo » de Tfm qui se tient après 22 heures et où il est le chroniqueur vedette.

Pour rappel, le 10 novembre dernier, M. Gadiaga avait obtenu une liberté provisoire sous bracelet électronique. Mais le parquet de Dakar avait fait appel de la décision, annulant ainsi l’ordonnance rendue par le Doyen des juges.

Hier, jeudi, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel a tranché en faveur de M. Gadiaga. Il obtient ainsi une liberté sous bracelet électronique après plusieurs mois de détention.

Source : Pressafrik