Détournement à l’agence CBAO de Bakel : Le deuxième suspect interpellé à Dakar

C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire du présumé détournement de fonds à l’agence CBAO de Backel. La division spéciale de cybersécurité (Dsc) a interpellé à Dakar, le 03 décembre, l’un des anciens responsables de l’entreprise, Aboubacar Sow, dont le code d’accès aurait « permis d’entrer dans le compte d’une cliente décédée et d’y faire des retraits ».

D’après le quotidien L’Observateur, dans son édition du jour, Aboubacar Sow a été arrêté puis déféré au parquet de Dakar pour « association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée de banque, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, mais aussi détournement de fonds au préjudice de son employeur ».

A l’origine de cette affaire, l’interpellation d’Abdoulaye Diébakhaté, suspecté d’avoir « détourné la somme provisoire de 130.900.000 Fcfa », alors qu’il était chargé de compte jusqu’à mai 2025 à l’agence CBAO de Backel. Même s’il a reconnu les faits et « promis de rembourser » le montant, des « vérifications supplémentaires ont mis en exergue d’autres opérations frauduleuses pour la somme provisoire de 28.826.000 Fcfa », et dont son superviseur Aboubacar Sow serait impliqué.

Interrogé par la Dsc, Aboubacar Sow a nié les faits et « prétendu que Abdoulaye Diébakhaté aurait piraté son code d’accès ». Il a cependant proposé à la banque un « moratoire de remboursement », reconnaissant que sa « responsabilité est engagée dans tous les cas », révèle la même source.