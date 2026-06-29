Assemblée nationale : Abdou Mbow délogé du pupitre par les gendarmes (vidéo)

La séance plénière consacrée à l’examen du projet de révision de la Constitution a basculé dans le chaos ce lundi à l’Assemblée nationale. Ce qui devait être un débat institutionnel a tourné au vaudeville et à l’affrontement direct au cœur de l’hémicycle, nécessitant l’intervention inédite des forces de l’ordre pour ramener le calme.

Après avoir quitté le pupitre à la suite de sa première intervention virulente, le président du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, Abdou Mbow, est revenu à la tribune de l’Assemblée nationale. Le parlementaire de l’opposition a alors catégoriquement refusé de quitter les lieux, bloquant ainsi le déroulement des travaux.

Face à cette paralysie, la situation a rapidement dégénéré en altercation physique. Plusieurs députés du groupe majoritaire Pastef se sont rués vers la tribune pour tenter de déloger de force le parlementaire contestataire. Abdou Mbow a été vigoureusement empoigné par ses collègues de la majorité dans une confusion extrême, provoquant une mêlée générale et des scènes de corps-à-corps au pied du perchoir.

Devant la gravité de la situation et le refus persistant du député de l’opposition de libérer le pupitre, les éléments du Groupement d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) en service à l’Assemblée ont dû intervenir. Les gendarmes ont délogé Abdou Mbow manu militari de la tribune afin de libérer l’espace.