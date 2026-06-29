Talla Sylla répond au manifeste des 143 intellectuels

Le président du parti Jëf Jël et membre du mouvement AAR SUNU RÉPUBLIQUE, Talla Sylla, a vivement réagi au manifeste signé par 143 personnalités issues du monde universitaire, culturel et médical, appelant à l’adoption immédiate de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Dans un texte au ton ferme, il dénonce ce qu’il considère comme une tentative de « confiscation de la volonté populaire ».

Pour Talla Sylla, la question posée par les signataires, « Attendre quoi ? », est une erreur fondamentale. Selon lui, il ne s’agit pas d’attendre « quoi », mais « qui » : le peuple, seul souverain légitime. Il rappelle que la Constitution n’est pas la propriété d’une majorité parlementaire mais le pacte fondateur de la Nation, et qu’une révision ne peut se faire sans référendum.

L’ancien maire de Thiès accuse les signataires de détourner l’héritage des grandes mobilisations démocratiques, telles que les Assises nationales de 2009 ou le Dialogue national de 2025. Il estime qu’aucune de ces initiatives n’a jamais recommandé une révision constitutionnelle « par effraction parlementaire », sans validation populaire.

Talla Sylla qualifie la démarche actuelle de « vice originel », rappelant que les mêmes acteurs avaient sollicité une majorité parlementaire en novembre 2024 pour soutenir le président fraîchement élu. Il affirme avoir averti à l’époque : « Ne donnez la majorité à personne. Donnez la totalité au peuple. » Pour lui, la crise actuelle est la conséquence directe de ce calcul politicien.

Le leader de Jëf Jël rejette également l’argument des signataires qui mettent en avant l’introduction de nouveaux droits sociaux dans la Constitution. Il considère ces promesses comme un « miroir aux alouettes », estimant qu’elles ne peuvent masquer une procédure qu’il juge contraire à l’esprit républicain.

Talla Sylla accuse les intellectuels signataires de trahir leur rôle de vigie de la cité et de donner une caution académique à une « forfaiture institutionnelle ». Il appelle à redonner la parole au peuple par la voie référendaire, martelant : « Ne donnez la Constitution à personne. Rendez la totalité au Peuple. »