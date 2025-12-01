Assemblée nationale : Des questions légitimes pour la transparence, la cohérence et la redevabilité

Assemblée nationale : Des questions légitimes pour la transparence, la cohérence et la redevabilité

Par Cheikhou Oumar Sy et Théodore Chérif Monteil, anciens députés de la République du Sénégal

Le passage du Premier Ministre Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, ce vendredi 28 novembre 2025, devrait être un moment fort de notre démocratie. Un moment de vérité, de dialogue républicain et d’éclaircissement sur des décisions majeures engageant l’avenir du pays.

En tant qu’anciens députés, profondément attachés à la République et à la noblesse de nos institutions, nous respectons pleinement la décision des députés de l’opposition de boycotter la séance. C’est un choix politique qui s’inscrit dans une tradition démocratique où le rapport de forces fait partie du jeu parlementaire.

Cependant, nous considérons que cette séance représentait une occasion précieuse pour poser des questions essentielles. Des questions que les Sénégalaises et les Sénégalais se posent, et auxquelles ils étaient en droit d’attendre des réponses.

Car derrière chaque décision gouvernementale, il y a des vies, des territoires, des emplois, des dettes publiques et des urgences sociales qui sont en jeu.

Aujourd’hui, cette tribune vise à remettre au centre du débat ce qui devrait guider l’action publique : la transparence, la cohérence, la redevabilité et la priorité accordée au quotidien des citoyens.

Transparence : le voyage à Abu Dhabi soulève des zones d’ombre

L’un des sujets les plus récents est celui du déplacement du Premier Ministre à Abu Dhabi.

Nous posons des questions simples, légitimes et sans animosité :

Quel était l’objectif exact de ce voyage ? Diplomatique ? Économique ? Mobilisation de ressources, comme annoncé par le Président de l’Assemblée nationale ?

Pourquoi ce déplacement n’a-t-il pas été évoqué lors du Conseil des ministres du 26 novembre ?

Dans un contexte économique difficile, combien a coûté la location du jet privé ?

Et surtout : qui l’a payée ?

Le peuple a droit à la vérité. Le silence entretient la suspicion, la transparence restaure la confiance.

Les milliards qui interrogent : responsabilité, preuves et suites

Depuis des années, des montants colossaux agitent le débat politique :

Où en est le mystérieux « compte des 1 000 milliards » ? Qui en est le détenteur ? Comment a-t-il été reconstitué ?

Quid du dossier des 94 milliards ? Le Premier Ministre affirme détenir toutes les transactions et tous les noms.

Qu’a-t-il fait de ces informations depuis son arrivée à la Primature ?

La justice a-t-elle été saisie ? Où en sont les procédures ?

Trop de Sénégalais ont été ballotés entre accusations, contre-accusations et promesses.

Il est temps de lever définitivement l’ambiguïté.

Annonces gouvernementales : ce que les citoyens attendent, ce sont des résultats

Depuis plusieurs mois, des engagements publics ont été pris :

La baisse annoncée du coût de l’électricité : quand sera-t-elle effective ? Peut-on la financer sans aggraver la dette ou augmenter les subventions ?

Le programme des 1 000 coopératives : combien sont réellement opérationnelles ? Dans quelles régions ? Avec quel impact sur l’emploi ?

Les 51 projets promis depuis le début de l’année : pourquoi aucun n’a démarré ?

Et surtout :

le dossier des 8 milliards destinés aux populations de Bakel, Matam et Podor, victimes des inondations de 2024. Des familles entières attendent encore.

Nous demandons :

Combien a été décaissé ?

Quels travaux ont été réalisés ?

Quels villages ont été réparés ?

Où sont les rapports de suivi ?

La détresse humaine ne se gère pas à coups d’annonces, elle exige des actes, des preuves et des résultats.

Diplomatie économique : des voyages, oui… mais pour quels gains ?

Le Premier Ministre a aussi multiplié les déplacements à l’étranger :

Quels sont les résultats concrets des voyages en Chine et en Turquie ?

Quels accords ont été exécutés ? Quels montants ont été engagés ?

Quels projets d’infrastructures, d’emplois ou d’investissements en on découlé réellement ?

Par ailleurs, le projet du Grand Transfert d’Eau, tarde à démarrer. Où en est-il vraiment ?

Dette publique, FMI et audit Forvis Mazars : la vérité doit être dite

Le débat sur la « dette cachée » a eu des conséquences désastreuses sur notre économie, le Premier Ministre doit apporter des réponses afin que les sénégalaises et sénégalais sachent :

Si le FMI a proposé une restructuration de la dette du Sénégal ? Si oui, dans quelles conditions ? Si non, pourquoi cette confusion ?

Si la proposition a été refusée, quelle alternative crédible permet de réduire la pression sur le budget sans sacrifier les dépenses sociales ?

Pourquoi le rapport du cabinet Forvis Mazars est-il gardé secret, alors qu’il a été payé avec l’argent du contribuable ?

Combien a coûté cet audit ? Et pourquoi les citoyens n’y ont-ils pas accès au rapport ?

Diplomatie régionale et justice sociale : deux questions urgentes

Sur le plan régional, une question s’impose :

Quelle est la stratégie du Sénégal face à la crise au Mali, pays frère au cœur de nos échanges économiques, culturels et sécuritaires ? Cette crise a des implications directes sur notre stabilité nationale. Nous devons être rassurés que notre Etat mesure l’ampleur de la crise malienne ?

Sur le plan interne :

Qu’a prévu le gouvernement pour les marchands ambulants déguerpis, aujourd’hui sans revenus et parfois sans espoir ?

Existe-t-il un plan de relogement, de formalisation ou d’accompagnement économique ?

On ne peut pas prôner la justice sociale tout en laissant dans la précarité ceux qui survivent grâce à des activités informelles.

La venue du Premier Ministre devant la représentation nationale ne devrait jamais être un moment de confrontation politique stérile. Elle devrait être un moment de vérité, de transparence et de redevabilité.

Ce que les Sénégalais attendent aujourd’hui, ce ne sont pas des polémiques mais des réponses, des engagements clairs et des résultats mesurables.

La politique n’a de sens que si elle sert le peuple, et la démocratie n’a de valeur que

si elle éclaire l’action publique.

Dakar, le 27 novembre 2025