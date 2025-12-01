Diourbel : 15 présumés homosexuels pour « actes contre nature »

A Diourbel, à environ 146 km à l’est de Dakar, la brigade territoriale de la compagnie de gendarmerie a procédé à l’arrestation de 15 présumés homosexuels dont un marabout, un maître coranique et une personne porteuse du VIH. Il leur est reproché des faits « d’actes contre nature », selon le quotidien « L’Observateur », dans son édition de ce lundi.

L’affaire débute véritablement lorsque I. Djitté (marabout), divorcé et âgé de 63 ans, porte plainte contre X pour le vol de ses deux (02) téléphones. L’exploitation des premières informations de l’enquête permet l’interpellation des trois (03) individus déjà cités. Ceux-ci conduisent les enquêteurs à l’arrestation de F. Gueye (20 ans), le présumé voleur des appareils.

Sans se faire prier, F. Gueye reconnait les faits. « Il explique cependant avoir entretenu des rapports sexuels avec le marabout et que ce dernier a refusé de le rémunérer, prétextant ne pas avoir d’argent. C’est ce qui l’a poussé à dérober les deux téléphones. Le marabout a été arrêté. F. Gueye a dévoilé tous les membres du réseau », rapporte la source.

Dans la suite de l’enquête, la gendarmerie a interpellé 13 autres présumés homosexuels les 27 et 28 novembre 2025, à Diourbel. Ces personnes, qui auraient reconnu les faits, ont été placées en garde à vue, après la saisie d’un important lot de préservatifs et de lubrifiants.